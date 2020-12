Rassemblement devant le MinistÃ¨re de l'IntÃ©rieur pour la libÃ©ration de Georges Abdallah

Rassemblement devant le Ministère de l'Intérieur pour la libération de Georges Abdallah

Par Campagne Unitaire pour la Libération de Georges Ibrahim Abdallah

La Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah appelle à un rassemblement devant le Ministère de l'Intérieur, jeudi 17 décembre à partir de 17h30 au 18 rue des Pyrénées, Paris 20ème, pour rappeler au Ministre de l'Intérieur l'impératif de signer l'arrêté d'expulsion conditionnant la libération de notre camarade Georges Abdallah.