Rassemblement jeudi 1er juillet 2021 de 18h30 à 19h30 devant la représentation de l’autorité palestinienne, 14 rue du Commandant Léandri, 75015 Paris (métro Convention)

Par Association des Palestiniens en Ile de France

en hommage à Nizar Banat, militant palestinien pour les droits du peuple palestinien, assassiné par l’AP le 24 juin dernier à AkKhalil/Hébron, Cisjordanie occupée

Nizar Banat était un militant palestinien pour les droits de son peuple en soutien à la résistance et dénonçait l'autorité palestinienne de Ramallah. Il exprimait régulièrement ses positions par des vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux. Il a été exécuté le jeudi 24 juin, quelques heures après son arrestation par les forces de sécurité palestinienne. Nezar Banat critiquait non seulement l'autorité palestinienne, mais aussi les accords d'Oslo 1 et 2 signés en 1993 et 1995.



Nezar Banat n'est pas le premier à avoir été exécuté par l'autorité palestinienne, il y a Bassel El Arraj en Palestine occupée, ou Omar El Nayef tué par le service de sécurité de la représentation palestinienne à Sofia en Bulgarie en février 2016… La liste est longue des exécutions, des emprisonnements…



Depuis les accords finaux d'Oslo 2 signés en septembre 1995 au Caire qui mettent en place l'autorité palestinienne et ses services de sécurité, cette dernière, par la collaboration sécuritaire, a l'obligation de protéger les colonies israéliennes ainsi que les colons en réprimant sa propre population.



Depuis cette date :

.L'autorité est devenue une force supplétive de l'armée d'occupation israélienne en .Palestine et donc complice des crimes de guerre de l'Etat colonial Israël,

.Oslo a ouvert la voie à l'annexion des territoires palestiniens,

.Oslo a permis le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem Occupée,

.Oslo a ouvert la voie à l'emprisonnement des militants et résistants palestiniens, à leur torture et parfois à leur exécution.



L'autorité palestinienne n'est pas autre chose qu'une force collaboratrice d'Israël, qui a la mission de réprimer la résistance palestinienne par tous les moyens.



Cette autorité ne représente pas les Palestiniens dans les territoires occupés depuis 1948 et en exil.



Nous regrettons qu'elle soit soutenue par l'Europe, la France et une grande partie des partis politiques ou syndicats en France.



L'autorité collaboratrice de l'occupation israélienne doit être boycottée au même titre qu'Israël.



Notre association de Palestiniens en Ile de France soutient les revendications légitimes de notre peuple qui subit l'occupation depuis 1948 (la Nakba) pour établir un Etat démocratique sur l'ensemble de la Palestine historique de la mer au Jourdain avec Jérusalem pour capitale ainsi que le droit au retour sur leur terre, de tous les réfugiés expulsés depuis 1948.



















Source : Facebook