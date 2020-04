Reprise des tournées de livraison de produits de Palestine, tournée Bretagne en préparation (semaine du 4 au 8 mai)

Par Le Philistin

Le Philistin reprend ses tournées dans quelques grandes villes de France. Nous sillonnons le pays cargaisons pleines de spécialités alimentaires palestiniennes pour les vendre sur le principe du marché ambulant.