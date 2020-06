Réservez pour la tournée 1 de livraison de vos commandes de produits de Palestine : Marseille, Toulon, Nice puis remontée sur Lyon, St Etienne

Par Le Philistin

Vu le temps, le Philistin aurait comme une envie de précipiter l’été ! Et le voilà -martel en tête- à s'organiser une tournée dans le sud-est ! Serait-ce une envie de se dorer la pilule ? Que nenni ! En grand damné à sa cause, Il arrive, l’arrabaye pleine de dattes, d’huile d’olive, de céramique et de toutes vos commandes exclusives à réserver sur fipsouk.com !

Fier comme Artaban qu’il est de conquérir le sud, pitchoune ! tellement qu’il exhibe son nouveau site en parlant avec l’accent du soleil !



Si les grands cravatés veulent de la reprise économique, ils en auront ! Prouvez que le Philistin fait la nique à la grande dépression ! Réservez vos produits par mail, Facebook, ou directement sur notre nouveau site en entrant le code promotion TOURNEE1 dans la page de validation des commandes. Un doute sur l'emploi de notre nouvelle boutique en ligne ? Appellez Nadia au 06 69 16 30 86 pour vous aider à tenir la barre dans la houle de l’informatique !



Facebook : https://www.facebook.com/lephilistinFIP/#

Site internet de vente en ligne : http://fipsouk.com/