Soixante détenus palestiniens se joignent à la grève de la faim

Par IMEMC

Le Comité des détenus palestiniens a rapporté que trente détenus des prisons israéliennes ont rejoint la grève de la faim, deux jours après que trente autres détenus aient commencé la grève en solidarité avec Maher al-Akhras.

Hasan Abed-Rabbo, le consultant média du Comité des détenus palestiniens, a indiqué que trente détenus, membres du mouvement Fateh et du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), ont rejoint la grève.



Il a ajouté que l'autorité pénitentiaire israélienne a également mis de force trois détenus, identifiés comme Wael al-Jaghoub, Hatem al-Qawasmi, et Omar Kharwat, à l'isolement.



Il y a deux jours, trente détenus ont déclaré une grève de la faim en solidarité avec Maher al-Akhras, qui poursuit sa grève de la faim pour la 81ème journée consécutive, demandant la fin de sa détention administrative illégale, sans charges ni procès, malgré son état de santé qui se détériore gravement, et se rapproche de la mort.



D'autres détenus dans diverses prisons et camps de détention israéliens prévoient de se joindre à la grève.







Source : IMEMC

Traduction : MR pour ISM