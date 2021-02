Sortie du livre L'affaire Georges Ibrahim Abdallah par Saïd Bouamama

Par PMN Editions

Préface de Pierre Stambul et postface de Jann-Marc Rouillan

Arrêté le 24 octobre 1984, Georges Ibrahim Abdallah, militant de la résistance palestinienne au sein du Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP) puis de l'organisation marxiste anti-impérialiste Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL), est, en 2021, le plus ancien prisonnier politique en France et en Europe.

Saïd Bouamama nous offre dans cet ouvrage une étude détaillée sur l'homme et son combat en faveur d'une Palestine libérée, la longue chronique judiciaire qui conduira à sa condamnation, une grille d'analyse de la justice française et de la fabrique médiatique de l'opinion, et enfin un pamphlet aussi implacable que nécessaire en faveur de sa libération.



Saïd Bouamama est sociologue et militant engagé professionnellement et personnellement dans les luttes d'émancipation dans toutes leurs dimensions, il est notamment l'auteur de Les Figures de la révolution africaine (La Découverte, 2017), Les Discriminations racistes : une arme de division massive (L'Harmattan, 2010), Planter du blanc - Chroniques du néo-colonialisme français (Syllepse, 2019). Avec le Collectif Manouchian dont il est un des animateurs, il a établi un Dictionnaire des dominations de sexe, de race, de classe (Syllepse, 2012).



Source : Premiers matins de novembre éditions