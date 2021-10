Soutien à la résistance palestinienne

Par Capjpo-Europalestine

Rassemblement à Paris samedi 9 octobre 2021 de 15h à 18h à la Fontaine des Innocents (sortie du Forum des Halles par la Porte Lescot)



L’actualité a été très dense en Palestine en septembre, avec l’évasion des 6 détenus palestiniens de la prison de haute sécurité de Gilboa, l’éclairage qu’elle a permis sur les conditions de détention barbares des hommes, des femmes et des enfants palestiniens par l’occupant israélien, ainsi que la manière dont elle a galvanisé la résistance dans toute la Palestine occupée, de même que la solidarité internationale.



Face à l’intensification de la répression par le régime colonial (voir le bilan quotidien des crimes de l’armée et des colons sur notre site), nous devons manifester plus que jamais notre soutien aux courageux résistants.



Nous appelons donc à un NOUVEAU RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN À LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE CE SAMEDI 9 OCTOBRE DE 15 H À 18 H À PARIS, À LA FONTAINE DES INNOCENTS (sortie du Forum des Halles par la Porte Lescot).



Nous devons informer ensemble le plus largement possible l’opinion publique sur la situation dont se gardent bien de parler les médias aux ordres.



Retrouver l’article dans son intégralité sur le site Capjpo-Europalestine, et les infos suivantes :

- Collecte pour les enfants palestiniens détenus

- L’échocardiographe enfin arrivé à l’hôpital Nasser de Gaza !

- A ne pas rater à la Librairie Résistances ce jeudi 7 octobre : « La toile carcérale, une histoire de l’enfermement en Palestine, de Stéphanie Latte Abdallah

- Libérez Georges Abdallah : grande marche vers sa prison le 23 octobre à Lannemezan (65)







Source : Capjpo-Europalestine