Tournée du Philistin en Alsace et au Luxembourg

Par Le Philistin

Nous passons par votre ville ? Nous vous proposons d'y devenir l'Ambassadeur du Philistin ! Comment faire ? Communiquez à votre réseau l'arrivée du Philistin dans votre ville et organisez un point de rendez-vous pour que tout le monde puisse récupérer ses commandes.