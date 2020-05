Un Premier Mai sans manifestation mais avec une belle reprise de Bella Ciao, en arabe, pour ne pas oublier les luttes qui nous attendent

Pour cette Journée internationale des travailleurs, nous pensons aux Palestiniens doublement confinés et infestés par l’occupation sioniste de leur pays et par le covid-19 ; et en particulier aux pêcheurs, que l’armée d’occupation a attaqué ce matin, au large des côtes nord de la Bande de Gaza.











(Merci Nadine :-))