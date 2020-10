Un sondage révèle que l’opinion publique arabe s'oppose massivement à la normalisation

07.10.2020 - Un sondage mené dans la région arabe a révélé que les citoyens de 13 États sont massivement opposés à la normalisation, bien que certains de leurs gouvernements envisagent d'établir des liens avec Israël.



L'indice annuel de l'opinion arabe (AOI) publié hier par le Centre arabe pour la recherche et les études politiques a révélé que plus de 85 % des 28.000 personnes interrogées étaient opposées à la reconnaissance diplomatique d'Israël. Seulement 6 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles soutiendraient une telle démarche.



Notamment, le Soudan, qui a été largement présenté comme le prochain État à établir des liens avec Israël, a vu 79 % de ses citoyens répondre qu'ils s'opposeraient à la normalisation ; seuls 13 % soutiennent cette démarche.



Néanmoins, à la fin de la semaine dernière, le chef d'Etat adjoint soudanais, le général Mohammad Hamdam Dagalo, a déclaré qu'il faisait pression pour établir des liens diplomatiques avec l'Etat d'occupation parce que le Soudan "a besoin d'Israël". Cependant, Dagalo a souligné dans une interview télévisée qu'il fait pression pour "des relations, pas une normalisation", mais il n'a pas expliqué quelle est la différence.



Pendant ce temps, 65 % des personnes interrogées en Arabie Saoudite, un autre pays qui pensait envisager une normalisation, ont déclaré à l'AOI qu'elles s'opposeraient à cette initiative, alors que seulement 6 % la soutiendraient.



Près d'un tiers des Saoudiens qui ont répondu à l'enquête se sont cependant abstenus de répondre aux questions sur une éventuelle normalisation, ce qui suggère qu'ils ont pu se sentir contraints de ne pas s'exprimer contre leur gouvernement.



Néanmoins, bien que les responsables américains et israéliens aient déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'Arabie saoudite normalise ses relations prochainement, le Royaume a modifié son discours sur le conflit israélo-palestinien au cours des derniers mois. En août, les médias contrôlés par l'Etat ont loué les Emirats arabes unis et le Bahreïn pour avoir établi des liens avec Israël.



Lundi, l'ancien chef de l'agence de renseignement saoudienne, le prince Bandar Bin Sultan Bin Abdulaziz, a ouvertement critiquéles dirigeants palestiniens, qualifiant de "râtés" ceux qui défendent la cause palestinienne. "Il y a quelque chose que les dirigeants palestiniens successifs ont historiquement en commun : ils parient toujours du côté des perdants, et cela a un prix", a-t-il ajouté.



L'enquête AOI a été réalisée en Mauritanie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, au Soudan, en Algérie, en Palestine, au Liban, en Jordanie, en Irak, en Arabie Saoudite, au Koweït et au Qatar entre novembre 2019 et septembre 2020. Le sondage a également interrogé le public sur diverses questions, y compris leurs opinions envers les groupes extrémistes tels que Daesh, la religion, la démocratie et le Printemps arabe.







