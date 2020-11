Victoire pour Maher al-Akhras qui suspend sa grève de la faim après avoir obtenu un accord !

Par Collectif Palestine Vaincra

06.11.2020 - Le réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens Samidoun, dont est membre le Collectif Palestine Vaincra, salue Maher al-Akhras et le peuple palestinien à l’occasion de sa victoire après 103 jours de grève de la faim.

Maher al-Akhras a annoncé la suspension de sa grève de la faim après un accord pour sa libération le 26 novembre 2020, et il restera hospitalisé jusqu’à la date de sa libération.



Nous saluons Maher al-Akhras à l’occasion de cette victoire sur l’occupation israélienne, l’emprisonnement colonial et la détention administrative sans inculpation ni procès. Nous continuons de nous tenir aux côtés de tous les prisonniers palestiniens qui continuent de se battre pour leur libération et celle de la Palestine de la mer au Jourdain.



L’importante campagne de solidarité internationale en soutien à Maher al-Akhras a montré que plus que jamais le peuple palestinien n’était pas seul ! Continuons de développer notre soutien, notamment en boycottant Israël et les entreprises qui soutiennent l’apartheid israélien.



Palestine vaincra !





Source : Collectif Palestine Vaincra