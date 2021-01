Web-conférence dimanche 31 janvier 2021 à 18h sur Zoom (inscription obligatoire)

Par Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah

> campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com

organisée par la Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah et réunissant Saïd Bouamama - auteur du livre L'Affaire Georges Abdallah -, Pierre Stambul, qui en a écrit la préface, et Jann Marc Rouillan à qui l'on doit la postface du livre.

Cette conférence, organisée conjointement avec la maison d'édition Premiers Matins de Novembre (PMN Editions) se déroulera sous la forme d'un entretien.



Elle s'inscrit dans le plan de la Campagne unitaire pour faire connaître la cause juste et le combat de notre camarade et amplifier la mobilisation pour sa libération.



Cette conférence n'est aussi qu'un premier jalon dans cette présentation de l'ouvrage, avant sa publication prévue pour le 12 février : d'autres initiatives suivront pour participer à sa diffusion la plus large possible.



Pour recevoir le lien ZOOM, une inscription est obligatoire en écrivant à l'adresse suivante : campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com



La Conférence peut aussi se suivre sur la chaîne de la Campagne unitaire : chaîne YOUTUBE CUpLGIA

https://cutt.ly/Aj10liX



Salutations rouges internationalistes et solidaires.