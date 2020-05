Webinaire-cinéma gratuit : L’attaque israélienne du Mavi Marmara le 31 mai 2010

Par Rifat Audeh

À l'occasion du 10e anniversaire de l'attaque israélienne contre la Flottille de la Liberté, et pour la toute première fois, le documentaire primé sur cet événement historique, « The Truth : Lost at Sea » (La liberté, perdue en mer), sera diffusé gratuitement au public du monde entier le 23 mai 2020 à 19h00 (20h00 Palestine).

Le film est en anglais, sous-titres en français. La projection sera suivie d'une discussion avec le cinéaste Rifat Audeh et d'autres survivants du navire Mavi Marmara.



Merci de vous inscrire ici :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_I6isloJTQkiZWNDPkdpCGQ



Pour en savoir plus sur les prochains événements de la flottille de la liberté, cliquez ici :

https://freedomflotilla.org/news/coalition-statements/online-flotilla-events-during-may-2020/



Pour voir la bande-annonce du film et en savoir plus sur le film :

- https://truthlostatsea.com/

- https://web.facebook.com/truthlostatsea/

- https://www.journeyman.tv/film/7625



Liens FB pour les deux événements :

- https://web.facebook.com/events/840417473116431/

- https://web.facebook.com/events/328558108108795/