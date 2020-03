« 42 genoux en une journée » : des snipers israéliens parlent des tirs sur les manifestants à Gaza

Par Hilo Glazer

Voir les photos du courage impressionnant des Palestiniens et de la toute aussi impressionnante inégalité du rapport de forces sur l'article original publié sur Haaretz.

06.03.2020 – Je sais exactement combien de genoux j'ai touchés, dit Eden, qui a terminé son service dans les Forces de défense [occupation, ndt] israéliennes comme tireur d'élite dans la brigade d'infanterie Golani il y a six mois. La plupart du temps, il était stationné le long de la frontière avec la bande de Gaza. Sa mission : repousser les manifestants palestiniens qui s'approchaient de la clôture.

"J'ai gardé la douille de chaque balle que j'ai tirée", dit-il. "Je les ai dans ma chambre. Donc je n'ai pas besoin de faire une estimation - je sais : 52 coups précis."



Mais il y a aussi des résultats "non définis", n'est-ce pas ?

"Il y a eu des incidents où la balle ne s'est pas arrêtée et a également touché le genou de quelqu'un derrière [celui que je visais]. Ce sont des erreurs qui se produisent".



52, c'est beaucoup ?

"Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Ce ne sont pas des centaines de liquidations comme dans le film "American Sniper" : On parle de genoux. Je ne prends pas ça à la légère, j'ai tiré sur un être humain, mais quand même..."



Où vous situez-vous par rapport à ceux qui ont servi dans votre bataillon ?

"Du point de vue des frappes, c'est moi qui en ai le plus. Dans mon bataillon, on disait : "Regardez, voilà le tueur. Quand je revenais du terrain, on me demandait combien il y en avait aujourd'hui. Il faut comprendre qu'avant notre arrivée, les genoux étaient la chose la plus difficile à accumuler. Il y a eu l'histoire d'un sniper qui avait 11 genoux en tout, et les gens ont pensé que personne ne pouvait le surpasser. Et puis j'ai ramené sept à huit genoux en une journée. En quelques heures, j'ai presque battu son record."



Voir, c'est croire

Les manifestations de masse à la frontière entre Israël et la Bande de Gaza ont commencé le Jour de la Terre, en mars 2018, et se sont poursuivies sur une base hebdomadaire jusqu'en janvier dernier. Ces affrontements continus, en protestation contre le siège de Gaza par Israël, ont coûté la vie à 215 manifestants, tandis que 7.996 personnes ont été blessées à balles réelles, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies. Malgré le grand nombre de victimes, les dures protestations et réponses le long de la clôture n'ont pas cessé pendant près de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit décidé de réduire la fréquence à une fois par mois. Pourtant, même en temps réel, le rituel violent du vendredi après-midi n'a suscité que peu d'intérêt de la part du public en Israël. De même, les condamnations internationales - des allégations d'utilisation d'une force disproportionnée aux accusations de massacres perpétrés par Israël - se sont évanouies comme de l'écume sur les vagues.



Pour faire la lumière sur cette tranche d'histoire très récente, il faut parler à des tireurs d'élite : après tout, ils ont été la force dominante et la plus importante dans la répression des manifestations à la clôture. Leurs cibles allaient des jeunes Palestiniens qui tentaient de s'infiltrer en Israël ou qui lançaient des cocktails Molotov sur les soldats, aux manifestants non armés importants considérés comme les principaux incitateurs. Les deux catégories ont eu la même réponse : des balles réelles tirées dans les jambes.



Sur les dizaines de tireurs d'élite que nous avons approchés, six (tous libérés de l'IDF [FOI, ndt]) ont accepté d'être interrogés et de décrire ce à quoi ressemble la réalité à travers leurs viseurs d'armes. Cinq d'entre eux appartiennent à des brigades d'infanterie - deux de Golani et deux de Givati, un de Kfir - plus un de l'unité anti-terroriste Duvdevan. Les noms de tous ont été changés. Ils ne cherchent pas à "rompre le silence" ou à expier leurs actes, mais seulement à raconter ce qui s'est passé de leur point de vue. Dans le cas d'Eden, même le fait qu'il ait aussi tué un manifestant par erreur ne l'ébranle pas. "Je crois que j'étais du bon côté et que j'ai fait ce qu'il fallait", insiste-t-il, "parce que sans nous, les terroristes essaieraient de franchir la barrière. Il est évident pour vous que vous avez une bonne raison d’être là".



Eden dit avoir battu le "record du genou" lors de la manifestation qui a eu lieu le jour de l'inauguration de la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem, le 14 mai 2018. Il l'a fait conjointement : les tireurs d'élite travaillent généralement par deux - avec un localisateur, qui est également tireur d'élite de formation, et dont la tâche consiste à donner à son partenaire des données précises (distance de la cible, direction du vent, etc.).



Eden : "Ce jour-là, notre paire a eu le plus grand nombre de touches, 42 en tout. Mon localisateur n'était pas censé tirer, mais je lui ai donné une pause, car nous approchions de la fin de notre période, et il n'avait pas de genoux. A la fin, vous voulez partir avec le sentiment d'avoir fait quelque chose, de ne pas avoir été un sniper uniquement pendant les exercices. Alors, après quelques coups, je lui ai proposé de changer. Il a eu environ 28 genoux là, je dirais."



Eden se souvient clairement de son premier genou. Sa cible était un manifestant debout sur des bobines de fil de fer en accordéon à environ 20 mètres de distance. "A cette époque [au début des manifestations], on n'avait le droit de tirer sur un incitateur important que s'il était immobile", dit-il. "Cela signifie que, même s'il se déplaçait calmement, il était interdit de tirer, afin de ne pas rater et de ne pas gaspiller de munitions. En tout cas, cet incitateur est sur le fil barbelé, je suis avec l'arme juste à côté de la clôture, et il n'y a toujours pas d'autorisation pour ouvrir le feu. À un moment donné, il se tient en face de moi, me regarde, me provoque, me lance un regard de "Voyons si tu essaies". Puis vient l'autorisation. Au-dessus de moi se trouve le commandant du bataillon, à ma gauche son adjoint, à droite le commandant de la compagnie - les soldats tout autour de moi, tout le monde me regarde tirer ma première balle. C'est très stressant. Je me souviens de la vue du genou dans le viseur, éclaté."



"Roy", qui a servi comme sniper dans la brigade Givati jusqu'à sa libération il y a un an et demi, dit que le coup dont il se souvient le plus est celui qui a attiré le plus grand nombre de spectateurs. "Il y avait de la pression, parce que le commandant du bataillon s'était montré, et tout le monde était sur notre affaire. Il y avait un Palestinien qui avait l'air d'avoir une vingtaine d'années, qui n'arrêtait pas de se déplacer. Une chemise rose, un pantalon gris. Ce qu'ils font, c'est courir, courir, courir, et puis finir dans le fil de l'accordéon. Il était vraiment doué pour ça. Dans cette situation, vous pouvez l'achever ou frapper quelqu'un derrière lui. Je me souviens clairement d'avoir eu peur de manquer sa jambe - et d'avoir été soulagé d'avoir frappé avec précision".



Le soulagement, c'est aussi ce que ressent Itay, un ancien Haredi qui était tireur d'élite dans le bataillon Netzah Yehuda (l'équivalent ultra-orthodoxe de la brigade Nahal). "J'ai vu un type qui était sur le point d'allumer un cocktail Molotov. Dans un cas comme celui-là, on ne calcule pas. Je pris la radio, j'ai décrit la cible et j'ai eu ‘l’autorisation’. La pression est folle. Tout ce que vous avez appris, tout votre entraînement, est distillé dans ce moment. Vous vous ressaisissez, vous vous rappelez de respirer et puis, boum. J'ai tiré sur le genou et il est tombé. Je me suis assuré que tout allait bien - que j’avais touché le bon endroit."



Ce type de confirmation fait-il partie du protocole ?

Itay : "La directive consiste à continuer à surveiller après le tir pour voir si l'objectif a été atteint. Vous ne signalez un tir réussi qu'après un regard supplémentaire. Regarder après est la partie facile, ou plus exactement, c'est la partie qui apporte un soulagement. Parce que dans ce cas précis, le terroriste était à moins de 100 mètres de mes potes, et ça aurait pu mal se terminer".



Et quand on regarde une deuxième fois et qu'on voit la véritable blessure, est-ce que c'est encore facile ?

"Vous n'êtes pas censé voir un saignement massif, car dans la région du genou et des os, il n'y a pas beaucoup de capillaires. Si vous voyez du sang, ce n'est pas un bon signe, car vous frappez probablement trop haut. Le scénario habituel est censé être que vous frappez, que vous vous cassez un os - dans le meilleur des cas, que vous vous cassez la rotule - dans la minute qui suit, une ambulance vient l'évacuer, et au bout d'une semaine, il reçoit une pension d'invalidité".



Mais Shlomi, un sniper de Duvdevan, dit que frapper la rotule n'est pas non plus souhaitable : "L'objectif est de causer un minimum de dégâts à l'incitateur, afin qu'il cesse de faire ce qu'il fait. Donc j'essaie au moins de viser un endroit plus gras, dans la région du muscle".



Pouvez-vous être aussi précis ?

Shomi : "Oui, parce que le Ruger [un type de fusil utilisé principalement lors des manifestations] est destiné à être utilisé à 100, 150 mètres. De cette distance, vous voyez la jambe même avec l'œil, et avec une lentille télescopique qui s'agrandit à la puissance de 10, vous pouvez réellement voir les tendons".



Des gars avec des mégaphones

Qui est considéré comme un incitateur majeur lors de ces manifestations ? Les critères sont assez vagues. "Un incitateur majeur est un incitateur majeur", affirme simplement Amir. Le commandant d'une escouade de snipers de Golani, qui a vu de l'action lors de la première vague de troubles le long de la clôture, explique qu'"il n'est pas si compliqué de savoir qui organise et encourage [les autres manifestants]. Vous l'identifiez, par exemple, par le fait qu'il vous tourne le dos et qu'il fait face à la foule. Dans de nombreux cas, il tient également un mégaphone".



L'impression d'Itay est que "les principaux incitateurs sont, par exemple, les gens qui se tiennent à l'arrière, organisant les choses. Ils ne sont pas nécessairement une cible, mais pour leur faire savoir que nous voyons ce qu'ils font, je tire en l'air autour d'eux. Vous savez, celui qui arme les autres n'est pas une menace concrète pour moi, du moins pas directement, mais il fait bouger les choses. Donc le frapper est un problème, mais ne pas le frapper est aussi un problème. C'est pourquoi, dès qu'il sera fatigué d'inciter les autres et qu'il commencera à prendre une part active au chaos, il sera le premier que nous frapperons, parce qu'il est le plus important pour le groupe qui l'entoure. Il est la clé pour arrêter l'éruption".



Il ajoute : "On ne frappe pas ceux qui échauffent la foule à cause de ce qu'ils font. Cela ne vient pas d'un sentiment de "C'est lui qui provoque le soulèvement, alors faisons le tomber". Ce n'est pas une guerre, c'est un vendredi après-midi de perturbation de l'ordre. Le but n'est pas d'en abattre le plus possible, mais d'arrêter cette chose aussi vite que possible".



Selon le protocole de l'IDF [FOI, ndt]) , un mineur ne doit pas être classé comme un incitateur majeur. Selon Eden, "il y a des âges limites, et donc vous n'y allez pas".



Est-il vraiment possible de faire la différence entre un homme maigre et un adolescent bien bâti, dans le feu d'une manifestation ? "On essaie de comprendre en fonction de leur langage corporel", dit Amir. "La façon dont il tient la pierre, qu'il a l'air d'avoir été entraîné dans la situation ou qu'il la dirige. Ces manifestations sont un peu comme un mouvement de jeunesse, de leur point de vue. Même si vous ne connaissez pas leurs "rangs" précis, vous pouvez dire par leur charisme qui est le chef de groupe".



Roy soutient que "dans 99,9 % des cas, l'identification est précise. Il y a beaucoup d'images de la cible, et beaucoup de points de repère centrés sur elle. Un drone au-dessus, des guetteurs, le sniper, ses commandants. Ce n'est pas seulement une, deux ou même trois personnes qui le surveillent, il n'y aura donc aucun doute".



Shlomi est un peu moins sûr : "Parfois, il est vraiment difficile de faire la différence [entre les mineurs et les adultes]. Vous regardez les traits du visage, la taille, la masse corporelle. L'habillement est aussi un certain indice. Les plus jeunes portent généralement des T-shirts. Mais écoutez, un jeune de 16 ans peut aussi vous faire du mal. S'il représente une menace, le paramètre de l'âge n'est pas nécessairement pertinent".



Itay est d'accord : "Le but n'est pas de frapper les mineurs, mais un cocktail Molotov est un cocktail Molotov, et la bouteille ne sait pas si la personne qui la tient est un homme de 20 ans, un adolescent de 14 ans ou un enfant de 8 ans".



Amir se souvient avoir vécu un dilemme similaire. "Par exemple, il y avait un garçon dont le comportement justifiait un coup, mais nous avons estimé qu'il avait 12 ans et nous ne l'avons pas frappé délibérément - non seulement à cause de l'aspect que cela aurait dans les médias, mais aussi à cause de nos propres considérations de fond. Nous avons décidé que nous allions vraiment lui faire peur et nous avons frappé la personne à côté de lui. Ce n'était pas urgent pour nous. Il sera là la semaine prochaine".



Pas de "tirer et pleurer"

Cela fait 53 ans que "Le septième jour" a été publié, un recueil de témoignages de soldats venus des kibboutzim, qui ont exprimé leur détresse émotionnelle après avoir vu les combats de la guerre des six jours [guerre de juin 1967, ndt]. C'est un texte fondateur dans la manière dont il dépeint Israël comme une société de personnes qui "tirent et pleurent". Plus d'un demi-siècle plus tard, la complainte des soldats revenant du champ de bataille se fait encore entendre, mais selon les voix citées ici, leurs fondements idéologiques et moraux ont été bouleversés. La critique de la faiblesse de l'armée et le sentiment qu'elle entrave ses combattants a remplacé le questionnement sur le prix du sang.



"J'ai vu des incitateurs qui ont franchi la barrière et je n'ai rien pu faire", dit Roy. "Ils sautaient par-dessus et nous provoquaient, puis repartaient. Bien sûr, vous n'avez pas l'autorisation de les abattre. Pourquoi ? Parce que, une fois qu'ils sont à l'intérieur d'Israël proprement dit, ils ne sont pas considérés comme hostiles s'ils ne tiennent pas un couteau ou un fusil. Les restrictions qui nous sont imposées sont honteuses. Vous devez comprendre : même s'il y a un jeune de 20 ans en face de moi qui incite les autres et met le feu à des pneus, je n'ai qu'une seconde pour le frapper, sinon il disparaîtra. Mais dès qu'il est dans ma ligne de mire, je dois d'abord en informer le commandant de la compagnie, qui informe le commandant du bataillon, qui parle au commandant de la brigade, qui parle au commandant de la division. Il y a eu quelques cas ridicules. Pendant ce temps, la cible a déjà bougé ou s'est cachée".



Amir dépeint la chaîne de commandement de cette manière : "Pour chaque tireur d'élite, il y avait un commandant de niveau inférieur [un non-com], comme moi, et aussi un commandant supérieur - un commandant de compagnie ou un commandant adjoint de compagnie. L'officier supérieur demandait l'autorisation de tirer au commandant de la brigade du secteur. Il lui demandait à la radio : "Puis-je ajouter un autre genou pour cet après-midi ?



Daniel, un soldat solitaire qui a immigré des États-Unis et a servi dans la brigade Givati, a l’impression que les procédures étaient plus souples que cela. "Comme tout ce qui se passe dans les FDI [FOI, ndt], ce n'était pas complètement clair, du moins à mon époque. Mais en général, vous deviez demander l'autorisation de tirer à votre supérieur et il demandait l'autorisation au commandant de compagnie ou au commandant de bataillon. Si cela fonctionnait comme prévu, cela pouvait prendre moins de 10 secondes. Les commandants n'étaient pas particulièrement avares en matière d'autorisations de tir. Ils vous faisaient confiance quand vous disiez que vous aviez identifié une cible justifiable".



Selon Eden, les fils de la chaîne de commandement se sont relâchés avec le temps. "Si vous regardez les premières manifestations, il y a quatre ou cinq ans, avant la vague des deux dernières années, vous verrez qu'il était très difficile d'obtenir une autorisation. À l'époque, on disait que chaque genou était un problème. À l'époque où les manifestations se sont vraiment intensifiées, il est devenu plus facile d'obtenir le feu vert. À mon époque, il venait du niveau de commandant de bataillon ou de compagnie, selon la situation".



L'obligation d'obtenir l'autorisation du commandant de la brigade pour chaque tir de sniper a-t-elle eu un impact sur le nombre de victimes palestiniennes ? Les données indiquent que le nombre de personnes tuées n'a fortement diminué qu'après la transition au Ruger, environ un an après l'éclatement des troubles hebdomadaires. Le Ruger est considéré comme moins meurtrier que les autres fusils. Eden, un vétéran du secteur de Gaza, dit qu'il a utilisé des fusils M24 et Barak (HTR-2000) : "Avec le Barak, si vous tirez sur quelqu'un dans le genou, vous ne l'immobilisez pas - vous lui détachez la jambe. Il pourrait mourir d'une perte de sang".



En juillet dernier, après 16 mois de confrontations à la barrière de Gaza, les FDI [FOI, ndt], ont révisé leurs lignes directrices pour les tireurs d'élite afin de réduire le nombre de victimes. Un officier supérieur a expliqué les changements dans un rapport du correspondant militaire de la Kan Broadcasting Corporation, Carmela Menashe : "Au début, nous leur avons dit de tirer sur la jambe. Nous avons vu que l'on pouvait être tué comme ça, alors nous leur avons dit de tirer en dessous du genou. Ensuite, nous avons précisé l'ordre et leur avons dit de tirer sur la cheville".



Eden le confirme. "Il y a eu un moment où l'ordre était vraiment de viser la cheville", note-t-il. "Je n'ai pas aimé ce changement. Croyez-en vos snipers. Pour moi, c'était comme s'ils essayaient de nous rendre la vie plus difficile sans raison."



Comment cela ?

Eden : "Parce qu'il est clair que la surface du corps entre le genou et la plante du pied est beaucoup plus grande que celle de la cheville et de la plante. C'est la différence entre une cible de 40 centimètres et une de 10 centimètres".



Roy, qui a terminé son service avant la mise à jour des instructions, dit qu'il visait généralement plus bas dans tous les cas. "Pendant mon service, vous aviez le droit de tirer n'importe où à partir du genou, mais je visais la cheville, pour ne pas toucher plus haut, Dieu nous en préserve, sinon tout l'enfer se déchaînerait. C'est ce que je préférais. Je n'avais pas de pitié pour les incitateurs, mais je savais que je ne serais pas soutenu par l'armée. Je ne voulais pas être un second Elor Azaria [l’ainsi nommé tireur d'Hébron, qui a purgé une peine de prison après avoir été condamné pour avoir tué un agresseur palestinien en état d’incapacité (1)]. J'ai moins pensé à la cible et plus à moi-même et à ma famille, pour qu’elle n'ait pas à subir la même chose que la famille d'Elor".



Amir ajoute : "Si vous avez touché par erreur l'artère principale de la cuisse au lieu de la cheville, alors soit vous aviez l'intention de faire une erreur, soit vous ne devriez pas être un sniper. Il y a des tireurs d'élite, peu nombreux, qui "choisissent" de faire des erreurs [et de viser plus haut]. Pourtant, leur nombre n'est pas élevé. [En comparaison,] il y a des jours où vous ramassez 40 genoux dans tout le secteur. Ce sont les proportions".



Pour Amir, la discussion sur l’endroit où il faut tirer - cuisse, genou ou cheville - passe à côté de l'essentiel. "Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, il y a eu un gros truc à faire, un vrai chaos. Un de mes soldats voulait faire tomber un grand incitateur qui remplissait tous les critères. Il a demandé une autorisation, mais le commandant de la compagnie a refusé, car le type était trop proche d'une ambulance. La moindre déviation, même s'il venait de toucher le phare, et il y aurait eu un rapport médiatique selon lequel les FDI [FOI, ndt] aurait tiré sur une ambulance. Mon soldat a entendu le refus, mais il a quand même tiré. Il a touché la cheville, comme vous êtes censé le faire, un tir de précision, chirurgical. Donc d'un côté il a violé un ordre, mais de l'autre il a rempli sa mission." (Le soldat fut plus tard sanctionné et affecté à des travaux subalternes).



Et vous comprenez sa pensée ?

Amir : "Evidemment. Pour un soldat comme lui, ce tir représente son sens, sa propre définition. Ce sont des jeunes de 18 ans, pour la plupart issus d'un milieu socio-économique assez pauvre. Le fait que vous les ayez fait passer par un cours de sniper ne signifie pas que vous les ayez transformés en personnes matures et sensées. Au contraire, vous les avez transformés en une machine, vous les avez fait penser petit, vous avez réduit leurs possibilités de choix, vous avez diminué leur humanité et leur personnalité. Le moment où vous transformez quelqu'un en tireur d'élite – cela devient son essence. Alors maintenant, vous voulez lui enlever cela aussi ? Cela peut sembler radical, parce que je suis un commandant, mais il y a un endroit en moi qui dit : "Hé, vous m'avez déçu, c'est vrai, mais vous êtes sorti en homme, vous avez prouvé que la fonction [de sniper] fonctionne".



Amir, qui s'est spécialisé dans le théâtre au lycée et se nomme lui-même "boy-scout venu du Nord", décrit un autre cas de déviation des règles qui s'est produit dans sa compagnie.



"Même quand il n'y a pas de manifestation et que tout semble calme, on se précipite vers la clôture avec la patrouille quand les bergers s'en approchent. Vous devez comprendre, ce ne sont pas des bergers innocents, ils travaillent pour le Hamas et le Djihad islamique afin de vous rendre fou. Ils franchissent la ligne pour obtenir une réponse de votre part. Allez-vous prendre un véhicule et aller le menacer ? Le temps que vous arriviez, il sera parti. Allez-vous tirer en l'air ? Il s'en fout. Et à cause de ces absurdités, vous ne dormez pas et toute une compagnie devient la marionnette du berger", dit Amir.



Un jour, un des non-coms m'a dit : "Ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça, on va abattre un de ses moutons, il vaut quelques milliers. Pensez à ce qui pousse un soldat, un musicien d'une bonne école secondaire, le dernier type de gars que vous diriez à la recherche de sang, à passer à la radio avec le guetteur et à dire : "Vous voyez un mouton, au nord ? Vous allez le voir tomber. Après cela, le berger n'est pas revenu. Quelle est la conclusion ? La dissuasion a marché."



Amir dit qu’il faut comprendre ces deux incidents à la lumière de la nature de l'activité de son bataillon à la frontière de Gaza. "Avant même que les manifestations ne commencent, nous étions dans une embuscade qui a duré deux mois d'affilée", raconte-t-il. "Nous avons observé une escouade qui a réussi à improviser une bombe et à la coller sur la clôture. Il y avait une sorte de défaut, l'engin n'a pas explosé et nous avons eu des informations selon lesquelles ils venaient le ramasser. Mais ça n'a pas cessé. Chaque jour, ils s'en approchaient, et même lorsque le chef d'équipe se tenait juste au-dessus de la bombe, nous n'avions pas l'autorisation de tirer. Pourquoi ? Seulement à cause de la sensibilité des médias. Tant qu'il ne tenait pas l'engin, il était impossible de prouver hors de tout doute qu'il avait quelque chose à y voir - alors allez voir quel genre de récit le Hamas va construire autour de ça. Pensez à la frustration que cela représente pour les soldats. Nous sommes restés sous la pluie pendant deux mois sans rien faire".



Et la frustration justifie la rébellion dans d'autres circonstances ?

Amir : "Non, mais ce cas illustre le paradoxe des règles d'engagement. Un terroriste qui mérite de mourir se trouve en face de moi, mais comme nous devons nous justifier auprès de Haaretz ou de la BBC, il s'en sort sans une égratignure. Cela crée de la lâcheté qui ruisselle. Alors, au lieu de cela, vous allez prendre des genoux dans les manifestations. Non seulement cela n'a pas d'effet, mais ces gens ne méritent pas non plus de perdre leurs genoux. Je m'identifie vraiment à ce qu'Ehud Barak [ancien chef d'état-major de l'armée israélienne] a dit un jour - que s'il était palestinien, il serait devenu un terroriste. Cela n'a résonné en moi que lorsque j'étais dans les territoires. Vous regardez les petits enfants qui pleurent quand vous frappez leur père, et vous vous dites : Hé, je n'attendrais rien d'autre venant d'eux."



Connexion sportive

Y a-t-il des tireurs d'élite qui ont eu des difficultés à reprendre leur vie en main après leur libération ? Tuly Flint, officier de santé mentale dans la réserve et travailleur social clinique spécialisé dans les traumatismes, a traité des tireurs d'élite qui ont participé à la répression des manifestations à Gaza au cours des deux dernières années. Les snipers, dit-il, manifestent des caractéristiques singulières en matière de stress post-traumatique.



"Si je suis l'un des 30 soldats qui se trouvent dans la zone et si je tire une salve, je ne sais pas nécessairement que j'ai tué", dit-il, alors que le tireur d'élite sait quand il a atteint sa cible. "Le deuxième trait découle du fait que le sniper est tenu de ne pas tourner son regard. Grâce à l'objectif télescopique, il voit la personne qu'il tire et l'impact du coup, et cela peut fixer l'image dans sa mémoire".



Flint décrit un sniper d'une unité d'élite qui a visé le genou d'un manifestant mais l'a frappé trop haut, et le manifestant est mort d'une perte de sang. "Ce soldat, un tireur d'élite très dévoué à sa mission, décrit avoir regardé le manifestant se vider de son sang. Il ne peut pas oublier que l'homme criait pour qu’on ne le laisse pas seul. Il se souvient aussi très bien de l'évacuation [du corps], et des femmes qui pleuraient sur lui. A partir de ce moment, il ne pense et ne rêve plus qu’à ca. Il dit : "On ne m’a pas envoyé pour défendre l'État, on m’a envoyé pour assassiner". Les pensées de la petite amie de la personne qu'il a tuée continuent également à le hanter. Le résultat est qu'il rompt avec sa propre petite amie il y a deux ans. Je ne mérite pas d'en avoir une", dit-il.



Daniel a des souvenirs très précis de ses copains après qu'ils aient fait un tir précis. "Les gens ont l'air malade ou choqué. La signification de cette phrase ne vient pas à l'esprit à ce moment précis. Il y a une seconde, j'ai tiré sur quelqu'un, et une minute plus tard, je mange une matsa avec du chocolat ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ?"



Il ajoute : "Il y a des histoires terribles, horribles, de soldats qui ont visé un manifestant et frappé quelqu'un d'autre. Je connais quelqu'un qui a visé l'un des leaders d'une manifestation, qui se tenait sur une boîte et qui exhortait les gens à continuer de marcher. Le soldat a visé sa jambe, mais au dernier moment, l'homme a bougé et la balle l'a manqué. Au lieu de cela, il a touché une petite fille, qui a été tuée sur le coup. Ce soldat est une véritable épave aujourd'hui. Il est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour qu'il ne se suicide pas".



Les tireurs d'élite accablés par ce genre d'expériences sont la minorité. Pour sa part, Amir affirme que le genre de sentiments qu'éprouvent la plupart des snipers est complètement différent, et évoquent le monde du sport. "L'arène des troubles est comme une arène de sport, une situation pour laquelle on peut vendre des billets", dit-il. "Groupe contre groupe, avec une ligne au milieu et un public de supporters des deux côtés. Vous pouvez tout à fait raconter l'histoire d'une rencontre sportive ici".



Sur la ligne de front, poursuit-il, "ce sont les incitateurs : Ils marquent la ligne de départ à partir de laquelle les gens se mettent à courir, seuls ou en groupes. Tout est coordonné et planifié à l'avance. Il y a ces fossés dans le terrain [pour se cacher], et cela leur permet de jouer avec nous. Ils peuvent courir 100 mètres sans que je puisse leur enlever un pied. Ils sont aussi habiles à zigzaguer. Deux d'entre eux surgissent, ils se cachent, l'un lance une pierre pour que l'autre puisse avancer. Ils utilisent des tactiques de diversion sur vous. C'est une sorte de jeu, vous savez".



Quel est le but du jeu ?

Amir : "Gagner des points. S'ils ont réussi à mettre le drapeau sur la clôture, ça vaut un point. Un drapeau piégé est un point. Lancer une grenade fumigène, un point. Même le simple fait de toucher le mur, je veux dire la clôture, un point. Il y a une bataille en cours ici, mais on ne sait pas quand elle sera décidée, personne n'a la moindre idée de la façon dont vous gagnez la coupe, mais en attendant, les deux camps continuent à jouer le jeu".



Un jeu pour le score. Les forces ne sont pas exactement égales.

"C’est vrai. Et nous n'utilisons même pas un quart de la force que nous pourrions utiliser."



En d'autres termes, nous pourrions les battre par KO, mais nous préférons gagner par points ?

"Nous ne gagnons même pas aux points. Après un certain temps, lors d'un débriefing, j'ai dit : "Laissez-moi juste une fois descendre un enfant de 16, voire 14 ans, mais pas avec une balle dans la jambe - laissez-moi lui exploser la tête devant toute sa famille et tout son village. Qu'il gicle du sang. Et peut-être que pendant un mois, je n'aurai pas à retirer 20 genoux de plus". Ce sont des mathématiques choquantes au bord de l'inimaginable - mais quand vous n'utilisez pas vos capacités, ce que vous essayez de faire n'est pas clair. Vous me demandez quelle était ma mission ? Walla, il m'est difficile de vous répondre. Qu'est-ce qui a été considéré comme une réussite de mon point de vue ? Même le nombre de genoux que j'ai retirés ne dépendait pas de moi, mais du nombre de "canards" qui ont choisi de franchir la ligne".



Mais tuer un enfant au hasard ? Pensez-vous vraiment que c'est la solution ?

"Il est évident qu'il ne faut pas liquider les enfants. Je disais cela pour marquer un point : si vous en tuez un, vous pourriez en épargner 20 autres. Si vous me rameniez à cette surveillance de deux mois et que vous me laissiez agir, j'aurais fait tomber ce fils de pute qui se tenait au-dessus de la bombe, même si cela signifiait qu'il viendrait me voir en rêve par la suite. La réalité d'aujourd'hui, à savoir qu'il y a cinq à dix personnes qui seront invalides toute leur vie, et auxquelles mon nom est lié d'une manière ou d'une autre, est également merdique. Et pas seulement dans le sens où elle pèse ou non sur mon cœur. Pensez-y : Il y a toute une génération d'enfants là-bas qui ne pourront pas jouer au foot".



Juste des adolescents

Il semble que la présence d'enfants lors des manifestations suscite la réaction émotionnelle la plus puissante parmi les tireurs d'élite.



"Un jour, il y avait une fille, je pense qu'elle avait probablement 7 ans, qui tenait un drapeau du Hamas et elle a couru vers nous", dit Shlomi de Duvdevan. "Je me suis assurée à travers l'objectif qu'il n'y avait rien de suspect sur elle, que son chemisier ne dépassait pas, qu'il n'y avait aucun signe de fils ou de bombes, et nous avons crié pour la dissuader. Heureusement, elle a eu peur et s'est enfuie. Il était clair pour moi que je ne tirerais pas même si elle avait franchi la ligne, mais je me souviens avoir pensé : J'espère vraiment qu'elle ne va pas continuer".



Daniel : "Depuis le poste de garde, vous observez un Hamasnik, son visage est en face de vous, et vous vous dites : J'espère vraiment qu'il fera quelque chose, pour que je puisse le descendre. Mais avec les manifestants, le tableau se complique, car beaucoup d'entre eux ne sont que des adolescents. Ils sont minces, ils sont petits, on ne se sent pas menacé par eux. Vous devez vous rappeler que ce qu'ils font est dangereux".



Comme certains des autres interviewés, Daniel souligne la colère des soldats contre les parents. "Une mère qui amène son enfant à une manifestation comme celle-ci est une mère terrible", dit-il.



Amir dit qu'il peut comprendre les enfants : "Ils en vivent, et je n'ai pas besoin de vous dire à quel point la situation économique est mauvaise à Gaza. Mais leurs parents, je ne les comprends pas. Pourquoi le traînez-vous là-bas ? Pour les envoyer se faufiler [en Israël] en secret et travailler dans la construction, renverser le gouvernement du Hamas, peu importe, mais pas pour ça".



Roy, qui s'identifie comme étant de droite, convient que "ce n'est pas contre eux que nous devons nous battre, mais contre le Hamas, les terroristes, ceux qui organisent les bus pour amener les gens et leur jeter quelques dollars pour qu'ils brûlent des pneus". Je les plains [les enfants], ils sont vraiment malheureux. Ils me rappellent les enfants du quartier qui jouent avec des pétards. J'étais comme ces enfants aussi, donc dans ce sens je m'identifie à eux."



Mais tout en exprimant des objections aux tirs en masse, Itay, de Netzah Yehudah, pense toujours que le nombre de Palestiniens blessés par des tirs réels à la frontière sur près de deux ans démontre en fait que les soldats n’ont pas eu la gâchette facile. "Chaque vendredi, il y a des milliers de manifestants", note-t-il, "et si vous multipliez ce nombre par 52 puis le doublez, vous arriverez à des centaines de milliers de personnes. Sur ce nombre, 8.000 ne représentent qu'une infime partie".



Il ajoute cependant que "le pouvoir que vous avez lorsque quelqu'un est dans votre ligne de mire, le fait de savoir que cela dépend de vous qu'il puisse ou non marcher, est effrayant. De mon point de vue, ce n'est pas un pouvoir enivrant. Je n'aime pas cela, mais il est impossible de l'ignorer. Il est là tout le temps. Après ma démobilisation, j'ai réalisé que c'est quelque chose que je ne voulais plus ressentir. J'ai donc directement intégré l'université et je n'ai pas pris un emploi dans la sécurité que j'aurais pu décrocher à cause de mon passé de combattant".



‘C'est votre destin’

Tout le monde ne parvient pas à contenir son sentiment d'intoxication. Un clip vidéo qui a circulé en 2018 montrait un Palestinien s'approchant de la barrière et se faisant tirer dessus par un sniper, alors que les soldats célébraient le coup direct en criant "Dans le mille !" et "Quel super clip ! ” Selon Roy, la réaction des soldats sur place témoigne d'un manque de professionnalisme et de trop d'enthousiasme, bien qu'il n'ait rien vu de semblable dans son escadron.



"D'un autre côté, je pense que c'est humain", dit-il. "Quand vous avez un certain objectif, même si vous tirez des flèches sur une cible, il est évident que vous vous réjouissez du tir. L'erreur des soldats a été dans leur comportement. Laissez-les rire quelque part dans le dos, mais n'en faites pas un clip. Les apparences aussi, ça existe".



Amir, lui aussi, fait la distinction entre la satisfaction personnelle et les manifestations publiques qui ne passent pas bien sur un film. "Les tireurs d'élite de l'équipe que nous avons remplacée étaient des légendes. Ils étaient champions des FDI [FOI, ndt] et ils avaient deux ou trois X super cool [sur leurs fusils] après avoir été de service sur la ligne à Gaza. Nous avons entendu l'histoire des X, et nous les voulions aussi. C'est votre profession, votre destin, l'essence de votre être, du moment où vous vous levez jusqu'à ce que vous vous endormiez. Il est évident que vous voulez montrer de quoi vous êtes capables".



Faut-il faire la fête ? N'y a-t-il pas un autre moyen ?

Amir : "Non. Prenez le type le plus babouin que vous connaissez - et c'est ce que fait l'IDF [FOI, ndt], qui transforme les enfants en babouins - et essayez de l'empêcher de raconter sa première fois. C'est le chaos là-bas, tout le monde tire - vous vous attendez à ce qu'il n'ouvre pas une bouteille de champagne ? Il vient de se réaliser, c'est un moment rare. En fait, plus il le fait, plus il devient indifférent. Il ne sera plus particulièrement heureux, ni triste. Il le sera tout simplement."



Les commentaires de l’armée

Le bureau du porte-parole de l'IDF [FOI, ndt] a fourni cette déclaration à Haaretz : "La réponse opérationnelle aux troubles violents et à l'activité terroriste hostile auxquels les FDI [FOI, ndt] font face depuis mars 2018, est adaptée de manière appropriée à la menace posée par ces incidents, dans un effort pour réduire autant que possible les blessures de ceux qui causent les troubles, ainsi que l'utilisation de munitions réelles. Au cours des deux dernières années, la réponse opérationnelle a été influencée par l'intensité des événements, par l'évolution de la violence de ceux qui perturbent l'ordre, par la fumée qu'ils ont répandue, etc.



"Compte tenu du changement intervenu dans la nature des troubles, il a été décidé d'équiper également les forces de la balle Ruger, qui cause moins de dégâts. Quant à l'utilisation des fusils M24, nous notons qu'il s'agit d'un fusil de sniper standard. En général, dans le cadre des événements en question, il n'a pas été fait usage du fusil de sniper Barak. Nous avons eu connaissance d'une utilisation exceptionnelle et spécifique de ce dernier, qui a fait l'objet d'un rapport et d'une enquête. Les conclusions ont été transmises à l'unité de l'avocat général militaire pour un examen plus approfondi.



"Les déclarations attribuées à un officier supérieur concernant les règles d'engagement ne reflètent pas la politique opérationnelle des FDI [FOI, ndt]. L'officier avait l'intention d'expliquer que lorsqu'il y avait des rapports de blessures par balles non intentionnelles qui n'étaient pas en dessous du genou, les commandants de secteur décidaient de durcir les règles d'engagement dans certaines circonstances, et de donner l'instruction aux tireurs d'élite de viser la cheville.



"Dans le cas où un chasseur a tiré sur un perturbateur majeur, même s'il n'a pas reçu l'autorisation de son supérieur, le tir a été effectué conformément aux règles d'engagement, à l'exception de cette déviation. L'affaire a été traitée au niveau du commandement et n'a pas été transmise à l'unité de l'avocat général militaire pour traitement.



"De même, dans le cas où un mouton a été indûment abattu, cet incident a été traité au niveau du commandement et n'a pas été transmis à l'unité de l'avocat général militaire pour traitement. Le commandant adjoint de la compagnie a été jugé pour violation de la discipline militaire et condamné à sept jours de détention".





(1) Lire : « Elor Azaria, le meurtrier devenu « roi », mène une vie de château en Israël », Middle East Eye, 8 janvier 2019.







Source : Haaretz

Traduction : MR pour ISM