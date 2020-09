“Le Palestinien, c’est le nouveau nazi.” (vidéo)

Par Eleonore Merza-Bronstein / Eitan Bronstein

Pour ne plus cautionner l’occupation et la répression du peuple palestinien, le couple d’activistes juifs a décidé de quitter Israël pour la Belgique.

Source : AJ+