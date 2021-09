100 Palestiniens blessés lors d’attaques des forces d'occupation (vidéos)

Par Al Mayadeen

100 Palestiniens ont été blessés en répondant aux attaques des forces d'occupation israéliennes. Ces attaques ont eu lieu lors d'une marche au checkpoint de Hawara et à la jonction de Beta, au sud de Naplouse, selon le Croissant Rouge Palestinien.

Plusieurs Palestiniens ont également été blessés en répondant aux attaques de l'occupation à al-Quds (Jérusalem occupée), où les soldats de l'occupation ont réprimé une manifestation de solidarité avec les prisonniers à Bab al-Amoud (Porte de Damas, ndt), au cours de laquelle les manifestants scandaient le prénom "Zakaria", celui de l'un des prisonniers qui s'est échappé de la prison de Gilboa.

Vidéo



Les villes de Beit Ummar, Issawiya et al-Khalil ont également été le théâtre de confrontations avec les forces d'occupation.



Vidéo



Mercredi, la prison du Naqab était en état d'alerte, après avoir été prise d'assaut par un grand nombre de forces d'occupation.



Le bureau d'information des prisonniers a déclaré que "les prisonniers de la section 6 de la prison de Naqab ont mis le feu aux chambres en réponse à la campagne de répression féroce menée par l'occupation à leur encontre", qui comprend harcèlement, attaques physiques et menaces.



Les médias palestiniens ont également rapporté que des rassemblements de masse ont été organisés dans les villes palestiniennes en soutien aux prisonniers face à la répression et aux attaques dont ils font l'objet de la part de l'administration des prisons de l'occupation.





Source : Al Mayadeen

Traduction : MR pour ISM