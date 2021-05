139 martyrs depuis le début de l'agression - Les avions de l'occupation continuent de bombarder des maisons des civils dans la bande de Gaza

Par Maan News

15.05.2021 - Les avions de guerre israéliens ont continué aujourd'hui, samedi, à effectuer des frappes aériennes sur diverses zones de la bande de Gaza, quelques heures après avoir tué 10 Palestiniens dans le camp de réfugiés de Shati en bombardant leur maison et 4 à l'est de Jabalia. Notre correspondant a déclaré que les avions de guerre de l'occupation ont bombardé une maison près de la mosquée Al-Abrar au milieu du camp Al-Shaboura à Rafah et une autre à l'ouest de Khan Yunis, blessant un citoyen.

Les avions de guerre de l'occupation ont à nouveau bombardé la maison de la famille Abu Daqqa dans la grande ville d'Abasan, après l’avoir bombardé mardi dernier sans faire de blessés, en plus de bombarder une maison dans la zone Al-Saftawi dans le nord de Gaza.



Les avions de guerre de l'occupation ont bombardé la maison de la famille Maqadma dans le camp de Bureij, puis ont à nouveau bombardé la maison de la famille Issa dans le même camp.



L'armée d'occupation a bombardé un site de la résistance palestinienne au nord-ouest de la ville de Gaza et a de nouveau bombardé le complexe de sécurité Ansar.



Au moins 10 Palestiniens ont été tués dans le bombardement effectué par les avions de guerre israéliens sur la maison de la famille Abu Hatab dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, à l'ouest de la ville de Gaza, et une vingtaine d'autres ont été blessés.



Un nourrisson palestinien a échappé à la mort dans le raid qui a conduit à la mort des dix personnes, dont huit enfants, tandis que les équipes de défense civile tentent de rechercher des survivants et des martyrs sous les décombres de la maison et d'un certain nombre de maisons qui ont été détruites ou endommagées dans le camp de réfugiés d'Al-Shati.



Jabalia Est



Quatre Palestiniens ont été tués dans le bombardement israélien continu des zones orientales de la bande de Gaza.

Les avions de guerre israéliens ont visé plusieurs maisons de la colline de Qalibo, à l'est du camp de Jabalia, tuant quatre citoyens, en blessant plusieurs autres, et détruisant trois maisons, une mosquée et un jardin d'enfants.



Les ambulanciers ont trouvé très difficile de récupérer les martyrs à la lumière du violent bombardement par l'artillerie et les avions de l'occupation.



Selon les dernières statistiques du ministère de la Santé, 139 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'agression, dont 39 enfants et 22 femmes.







Source : Maan News

Traduction : MR pour ISM