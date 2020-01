2 familles palestiniennes déplacées après qu'Israël les aient obligées à démolir leurs maisons

Par Wadi Hilweh Information Center

08.01.2020 - Le centre d’information Wadi Hilweh à Silwan (Silwanic) a rapporté que mardi, deux frères de la banlieue Jabal al-Mokabber, au sud de Jérusalem-Et occupée, ont été forcés de démolir leurs maisons pour éviter les amendes et les frais de démolition exorbitants imposés par le conseil municipal israélien.

Mohammad Nassar et son frère Maher ont dû vider leurs maisons, habitées par 15 membres de la famille, dont 11 enfants, et les ont démolies de leurs propres mains lundi. Ils les avaient construites il y a 8 ans et il y a deux ans, ils ont été condamnés à une amende de 35.000 shekels.



Mohammed a dit à Silwanic que lui et son frère n’ont eu qu’une journée pour commencer les démolitions et éviter une amende de 80.000 shekels.



Note ISM-France :

Il est utile de préciser que les demandes de permis de construire déposées par les Palestiniens n’aboutissent pratiquement jamais et que les démolitions font partie du nettoyage ethnique entrepris depuis la Nakba par le régime d'occupation pour chasser les Palestiniens de leur patrie.

















Source : IMEMC

Traduction : MR pour ISM