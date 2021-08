4 Palestiniens assassinés lors d'un raid israélien à Jénine (vidéos)

Par Quds News Network

16.08.2021 - Jénine (QNN)- Les forces d'occupation israéliennes ont abattu quatre jeunes Palestiniens lors d'un raid à Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée, à l'aube ce lundi.



Des sources locales ont déclaré que des unités d'infiltration israéliennes ont fait une descente à Jénine tôt le matin et ont abattu quatre jeunes palestiniens.



Les quatre Palestiniens tués par les forces ont été identifiés comme suit : Raed Abu Saif, Saleh Omar, Nour Jarrar et Amjad Hussainiya.

La police d'occupation israélienne a déclaré avoir saisi deux des corps sur les lieux : Nour Jarrar et Amjad Hussainiya.



Une vidéo provenant d'une caméra de surveillance montre que les forces d'occupation israéliennes ont tendu une embuscade dans un immeuble résidentiel de Jénine, provoquant des affrontements entre les forces et les combattants de la liberté palestiniens et tuant quatre Palestiniens.



Les unités d'infiltration sont chargées d'arrêter et d'assassiner les membres de la résistance palestinienne recherchés par les autorités d'occupation.



Le personnel médical, comme on l'a dit, a tenté de leur donner immédiatement un traitement médical d'urgence pour les sauver.



Une vidéo montre des équipes médicales tentant de secourir un des adolescents palestiniens abattus par l'armée d'occupation israélienne lors d'un raid matinal à Jénine, en Cisjordanie occupée.



Les funérailles de Saleh Ommar et Raed Abu Saif ont eu lieu ce matin. Les deux martyrs ont été accompagnés par des milliers de Palestiniens.



Voir les vidéos ici et ici.













Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM