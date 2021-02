4 enfants sans abri après qu'Israël ait fait exploser la maison d'un prisonnier palestinien (vidéo)

Les forces d'occupation israéliennes ont fait sauter la maison familiale d'un prisonnier palestinien détenu dans les prisons israéliennes, qui est accusé d'avoir tué un colon en décembre dernier. La destruction a eu lieu une semaine après que la Haute Cour de justice israélienne ait donné son feu vert pour faire sauter le bâtiment de deux étages dans lequel vivait Muhammad Maruh Kabha, dans le village de Tura, au sud-ouest de Jénine.



Mercredi, les forces d'occupation israéliennes ont fait un raid sur le village et l'ont déclaré zone militaire fermée avant de procéder à l'installation d'explosifs et à la démolition des murs extérieurs de la maison de Kabha, qui abrite sa femme et ses quatre enfants.



Les forces israéliennes auraient attaqué les résidents locaux et les auraient empêchés de quitter ou d'entrer dans le village, ce qui a provoqué des problèmes respiratoires pour une femme âgée qui a été emmenée à l'hôpital pour y être soignée.



La femme-colon Esther Horgen a été tuée le 20 décembre, près de la colonie de Tal Menashe, au nord de la Cisjordanie occupée. Kahba a été accusé de son meurtre mais n'a pas été condamné.



Les démolitions de maisons largement pratiquées par Israël, qui visent des familles entières, sont des actes de punition collective illégale et constituent une violation directe du droit international des droits de l'homme.



Le gouverneur de Jénine, Akram Rjoub, a condamné les actions de l'occupation, en déclarant : « C'est un nouveau crime de l'occupation israélienne contre notre peuple (...). Cela ne brisera pas notre détermination et notre volonté. » Il a annoncé que le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a donné l'instruction de fournir à la famille toute l'aide dont elle a besoin pour se rétablir et vivre une vie décente, y compris un endroit où vivre.



Les données publiées par le mouvement israélien des droits de l'homme, Peace Now, montrent qu'à la fin novembre, 661.000 colons israéliens illégaux vivaient dans 132 grandes colonies et 124 avant-postes de colonies aléatoires (non autorisés par le gouvernement israélien) en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. Tant les colonies que les avant-postes sont considérés comme illégaux au regard du droit international.





Vidéo de la destruction par les forces de l’occupation :

https://videos.files.wordpress.com/EhtieIGm/210212_trn_israeli-forces-blow-up-palestinian-home_asa_v01_dvd.mp4





Source : Palresponds

Traduction : MR pour ISM