5426 palestiniens arrêtés par l'Occupation au premier semestre 2021

Par Palestine Info

Des prisonniers et des organisations de défense des droits humains ont déclaré : "Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté 5 426 Palestiniens, depuis le début de cette année 2021, jusqu'au 30 juin". Les institutions ont indiqué dans un rapport, dont notre CPI a reçu une copie, que 854 enfants et 107 femmes étaient parmi les détenus, notant que les autorités d'occupation avaient émis 680 ordres de détention administrative, dont 312 nouveaux.

En juin 2021, les autorités d'occupation ont arrêté 615 palestiniens, dont 92 enfants et 24 femmes, tandis que le nombre d'ordres de détention administrative atteignait 100, dont 65 nouveaux et 35 renouvelés.



Jusqu'à 30 juin 2021, 4850 personnes ont été arrêtées dont 43 femmes, tandis que le nombre d'enfants et les mineurs détenus dans les prisons de l'occupation ont atteint environ 225, et le nombre de détenus administratifs 540.



Le taux d'arrestations le plus élevé a été enregistré en mai 2021, avec 3100 arrestations, tandis que la ville de Jérusalem se classait au premier rang des villes du taux d'arrestations le plus élevé, depuis le début de l'année jusqu'en juin, avec 1699 détenus, dont 83 femmes et 394 enfants.

