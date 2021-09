641 actes de résistance en Cisjordanie depuis l'opération "Tunnel de liberté"

Par Palestine Info

16.09.2021 - Les actes de résistance contre les forces d'occupation israéliennes se sont intensifiés depuis que six prisonniers se sont évadés de la prison de Gilboa par un tunnel qu'ils ont creusé. Cela a témoigné d'une grande solidarité et d'un large soutien avec les prisonniers, à la suite de la répression et des abus à l'intérieur des prisons, et de la ré-arrestation de quatre prisonniers qui avaient regagné leur liberté.



Un rapport publié par le Service des médias du Hamas en Cisjordanie a recensé 641 actes de résistance dans 123 zones de confrontation dans divers secteurs de Cisjordanie et de Jérusalem occupées depuis l'opération "Tunnel de la Liberté" jusqu’au 15 septembre.



Le rapport dénombre 193 affrontements avec les forces d'occupation et 170 manifestations de solidarité et de soutien aux prisonniers.



Les affrontements et manifestations comprennent 175 jets de pierres, 21 de cocktails Molotov, 5 de pétards, 2 bris d'outils ou de véhicules militaires, 13 lieux ou installations militaires incendiés, 2 drones abattus et 15 opérations de résistance contre les attaques des colons.



Il recense 4 attaques à l'arme blanche et le lancement de 8 engins explosifs.



Les opérations de troubles nocturnes se sont poursuivies contre les avant-postes des colonies et les postes militaires de l'occupation israélienne, et se sont élevées à 8 opérations de troubles nocturnes concentrées dans les villes de Beita et Beit Dajan à Naplouse.



Selon le rapport, la période couverte a connu 25 fusillades, avec une augmentation considérable. Les résistants ont ciblé divers postes des forces d'occupation, en se concentrant sur le poste de contrôle militaire d'Al-Jalama, au nord-est de Jénine.



Les gouvernorats d'Hébron, de Jérusalem et de Jénine ont connu le plus grand nombre d'opérations de résistance, 139, 98 et 94, respectivement.



Six prisonniers du gouvernorat de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, ont réussi à arracher leur liberté à la prison de Gilboa, dans le nord de la Palestine occupée, lundi à l'aube, le 6 septembre dernier, par un tunnel qu'ils ont creusé.



L'occupation a de nouveau arrêté les quatre prisonniers évadés, Zakaria Al-Zubaidi, Muhammad Al-Ardah, Mahmoud Al-Ardah et Yaqoub Qadri, et les deux prisonniers: Ayham Kammaji et Mounadhel Nafe'at, sont toujours libres, les services de renseignement de l'occupation mènent une course contre la montre pour les traquer (ils ont été repris le samedi 18 septembre).



La Palestine occupée connaît un état d'indignation avec l'escalade des attaques de l'occupation contre les détenus dans les prisons, au cours desquelles les fusillades et les coups de couteau se sont multipliés.







Source : Palestine Info