Abu Obeida : Tout accord d'échange n'aura lieu que s'il inclut les prisonniers libérés de la prison de Gilboa



Par Al Mayadeen

11.09.2021 - Abu Obeida, le porte-parole militaire des Brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche militaire du Hamas, a affirmé aujourd'hui, samedi, que "l'évasion des prisonniers a démontré une fois de plus la fragilité de la sécurité de l'ennemi."



Abu Obeida a déclaré que "tout accord d'échange n'aura lieu que s'il inclut les prisonniers libérés de la prison de Gilboa", soulignant que "la re-arrestation des héros du tunnel de la liberté n'occulte pas la honte qui s'est abattue sur l'establishment sécuritaire israélien."



"Nous affirmons que le camp de Jénine et ses révolutionnaires ne sont pas seuls face aux menaces que l'ennemi fait peser sur notre peuple en Cisjordanie ", a-t-il déclaré, expliquant que "si les héros du tunnel de la liberté ont été libérés du sous-sol, nous promettons qu'ils seront bientôt libérés de la surface du sol."



Abu Ubaidah a ajouté : "Nous serrons les mains de nos chers prisonniers dans leur honorable soulèvement... et nous leur disons : ‘nous sommes avec vous, nous ne vous abandonnerons pas, et nous ne permettrons pas à l'ennemi de vous isoler’."



Voir la vidéo du discours de Abu Obeida ici



Plus tôt dans la soirée, la radio de l'occupation israélienne a annoncé l'arrestation de deux des prisonniers libérés de la prison de Gilboa, Yacoub Qadri et Mahmoud Arda, puis l'arrestation à l'aube de deux autres, Zakaria Al-Zubaidi et Muhammad Ardah.



Les médias israéliens ont rapporté que "l'arrestation des deux prisonniers (Yacoub Qadri et Mahmoud Ardah) n'était pas le résultat d'un travail de renseignement ou d'un effort opérationnel", mais "le résultat de la vigilance de colons qui ont remarqué leur présence et ont appelé la police".



Immédiatement après l'annonce de l'arrestation des prisonniers libérés, des marches ont eu lieu dans différentes zones de la Palestine occupée, où des affrontements ont éclaté au carrefour de la ville de Beita, au sud-est de Naplouse, tandis qu'une marche massive parcourait les rues de la ville d'Arraba, au sud de Jénine, en soutien aux familles des prisonniers.



Les Palestiniens ont fait exploser un engin explosif près du poste de contrôle d'Al-Jalama, tout en tirant sur les forces d'occupation israéliennes près du pont de Halhul. Ils ont également tiré sur la maison d'un général de la police israélienne dans la ville de Kafr Kana.



Le chef du mouvement du Jihad islamique, Daoud Shehab, a confirmé que "la résistance n'a pas encore déposé les armes, et elle les sortira à tout moment pour protéger les prisonniers qui sont soumis à des attaques brutales dans les prisons de l'occupation."



Trois jours après la libération des prisonniers par un tunnel sous la prison de Gilboa, les autorités de l'occupation se sont empressées de lancer des actions brutales contre les prisonniers à l'intérieur des 23 prisons et centres de détention de l'occupation, qui sont répartis dans les territoires palestiniens occupés (en Palestine 48, ndt).



Les forces d'occupation ont mené des campagnes de fouille, empêché les visites, empêché le mouvement des prisonniers, augmenté leur nombre à l'intérieur des salles de prison, et imposé des punitions collectives.



Les prisonniers du Jihad islamique ont mis à exécution leur menace d'incendier la section dans laquelle ils se trouvaient dans les prisons de Negev et de Ramon, selon les médias palestiniens.



Suite aux mesures arbitraires prises par les forces d'occupation à l'encontre des prisonniers palestiniens, et à leur agression pendant plusieurs jours, des Palestiniens en masses sont sorties dans les villes palestiniennes pour soutenir les prisonniers dans les prisons israéliennes.

Vidéo : Devant le tribunal de Nazareth, le 11 au soir, des Palestiniens se sont rassemblés pour exprimer leur soutien aux quatre évadés repris.









Mahmoud Al-Ardah, Yacoub Qadri et Zakaria Zubaidi devant le tribunal de l’ennemi





Zakaria Zubaidi, roué de coups pendant son arrestation, a été emmené aujourd’hui au centre médical Rambam, à Haïfa, pour y être soigné.









Source : Al Mayadeen

Traduction : MR pour ISM