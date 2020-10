Akhras : Je ne briserai pas ma grève tant que je n'aurai pas gagné ma liberté

Par Alresalah

27/10/2020 - Le prisonnier Maher Al-Akhras a affirmé dimanche soir sa détermination à poursuivre son combat malgré la détérioration de sa santé jusqu'à ce qu'il gagne sa liberté et son retour dans sa famille, à Silat al-Dhahr, au sud de Jénine.

Akhras, qui est en grève depuis 91 jours, a salué depuis son lieu de détention à l'hôpital israélien Kaplan tous ceux qui ont déclaré leur solidarité avec lui dans la patrie et dans le monde entier.



Sa mère et sa famille ont été autorisées à lui rendre visite dimanche, pour la première fois depuis son arrestation et l'annonce de sa grève de la faim illimitée. Il a déclaré au journal Al-Quds : "Mon état de santé est grave mais mon moral est haut. Je ne briserai pas ma grève à cause des décisions et des menaces de l'occupation... soit ma liberté, soit mon martyre".



Akhras a exprimé son bonheur de voir sa mère, sa femme et ses enfants entrer dans sa chambre et l'embrasser après avoir été retenus pendant deux jours avant de pouvoir entrer dans sa chambre.



Il a déclaré : "Je tire ma volonté de notre peuple palestinien, et des familles des prisonniers et des martyrs parce que nous arrachons notre liberté à l'occupation ; elle ne nous brisera pas ou ne nous vaincra pas. Les prises de position de notre peuple partout à mes côtés en sont la meilleure preuve".



"A tous les stades, notre peuple m'a donné le moral. Merci à tout notre peuple de se tenir à mes côtés car cette affaire n'est pas mon affaire mais plutôt celle de chaque Palestinien qui rejette l'humiliation, l'insulte et l'occupation", a ajouté Akhras.



Akhras, qui parlait avec un bon moral et dont la voix montrait l'étendue de sa douleur et de sa fatigue, a conclu son discours en remerciant et en saluant le peuple palestinien, les médias et tous ceux qui l'ont soutenu. Il a également salué tous les peuples libres du monde qui ont confirmé leur position du côté de la vérité, de la justice et de la liberté.







Source : Alresalah

Traduction : MR pour ISM