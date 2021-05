Al-Hayya : Notre résistance bien guidée et notre peuple uni déclarent la victoire

Par Palestine Info

Khalil al-Hayya, membre du bureau politique du mouvement Hamas, a déclaré que notre résistance et notre peuple uni déclarent aujourd'hui la victoire sur l'occupation, et que notre peuple a le droit de se réjouir malgré la douleur. Al-Hayya a ajouté, dans un discours qu'il a adressé parmi les foules qui sont venues célébrer la cessation de l'agression et la victoire de notre peuple et sa résistance à l'occupation ce vendredi à l'aube, que « l'ennemi nous a frappés unis et nous confirmons que notre peuple est uni par la résistance. »

En réponse aux affirmations de Netanyahu selon lesquelles l'occupation a détruit les tunnels de Gaza, al-Hayya a souligné : « Oui, nous avons gagné Netanyahu, parce que les combattants se pavanent maintenant dans les tunnels que vous prétendez avoir détruits. Nos soldats sont maintenant en train de se réjouir et de faire la fête dans les tunnels de l'honneur et de la dignité. »



Il a salué le peuple qui a tenu bon face à l'agression, et a ajouté : « je vous apporte un message de félicitations de la part de vos frères et sœurs de Sheikh Jarrah et de notre peuple dans les territoires de 48 ».



Il a souligné que les maisons détruites par l'occupation seront construites, et « nous apporterons le sourire et l'espoir aux personnes endeuillées ».



Il a aussi transmis au palestiniens les salutations des dirigeants de la résistance, dirigés par le commandant en chef des brigades Al-Qassam, Abu Khaled Al-Deif.



Al-Hayya a dit : « Je vous transmets le message d'unité, de fraternité et de résistance, un message de félicitations de la salle commune des factions de la résistance. »



Il a ajouté que les célébrations envahissent toutes les villes de Palestine en Cisjordanie , à Gaza, à Jérusalem et à l'intérieur, parce que nous avons remporté cette victoire ensemble.



Il a souligné que la résistance est notre bouclier, notre forteresse, notre fierté, notre dignité et l'espoir de notre peuple.



Il a également salué les victimes et les blessés, et surtout le chef Bassem Issa et le scientifique, le professeur Jamal Al-Zibdeh.



Il a promis aux victimes tuées dans cette guerre de suivre leur chemin, exprimant sa « fierté de l'état général de solidarité dont notre cause a été témoin au cours de cette bataille ».









Source : Palestine Info