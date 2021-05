Appels dans l'intérieur occupé à des manifestations de masse en solidarité avec Jérusalem

Par Palestine Info

Nazareth - Le Haut Comité de suivi pour le peuple arabe dans les territoires palestiniens occupés en 1948 a appelé à des vastes manifestations de masses, aujourd'hui, samedi, au soutien de la bataille de Jérusalem et ses fidèles face aux agressions barbares des forces armées d'occupation et ses colons profanant la sainteté de la mosquée bénie, pendant le mois sacré de Ramadan, particulièrement ses 10 derniers jours.

Le Comité a appelé dans une déclaration aujourd'hui, samedi, à organiser des délégations à Jérusalem et dans le quartier de Sheikh Jarrah, et à se rendre à la mosquée Al-Aqsa, après l'agression brutale militaire sur Jérusalem occupée, qui s'est intensifiée vendredi soir, en particulier contre Al- Aqsa, et a fait des dizaines de blessés et des dizaines de détenus.



Il a estimé que l'agression de l'armée d'occupation terroriste, vendredi soir, contre des milliers de fidèles dans la mosquée bénie Al-Aqsa, et le fait de blesser des dizaines de personnes, est un indicateur dangereux de ce que l'occupation prévoit dans les prochains jours, pour la ville. et la mosquée Al-Aqsa.



"Cette agression coïncide avec l'escalade de l'agression terroriste de l'armée d'occupation et des gangs de colons terroristes, dans le quartier de Sheikh Jarrah et sur la place de Bab al-Amoud", a-t-il dénoncé.



Le Comité a indiqué que l'occupation a pratiquement décidé, depuis le premier ramadan, de déstabiliser la vie de ceux qui célèbrent le mois sacré, parallèlement à l'escalade du complot visant à déraciner des dizaines de familles des quartiers de Sheikh Jarrah et Silwan, et de continuer les restrictions et les provocations dans la mosquée Al-Aqsa.



Le Comité, qui représente toutes les tendances palestiniennes à l'intérieur du pays, a souligné que ces crimes exigent que nous soyons aux côtés de notre seul peuple, que nous faisons partie de la bataille, et il est important que nous commencions samedi par une série de manifestations dans différent villages, zones et carrefours.











Source : Palestine Info