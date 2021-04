Après avoir interdit leur conférence de presse, les forces d'occupation arrêtent 3 candidats de Jérusalem aux élections palestiniennes

Par Wadi Hilweh Information Center

Samedi, les forces d'occupation ont arrêté 3 candidats de Jérusalem au Conseil législatif, après avoir empêché la conférence de presse sur les élections législatives palestiniennes.

Le centre d'information Wadi Hilweh - Jérusalem a rapporté que les services de renseignement de l'occupation ont arrêté la candidate Rutaiba Natsheh, et les candidats de la liste du Fatah, Nasser Qos et le Dr Ashraf Al-A'war.

Le centre a ajouté que les forces d'occupation ont arrêté Qos et Al-Natsheh rue Salah El-Din lors d'un sit-in dans le quartier, tandis que l'avocat, Al-A'war, a été arrêté rue de Naplouse.



Les candidats de Jérusalem, sur les listes de l'Action nationale et de l'Action islamique pour les élections au Conseil législatif palestinien, avaient convoqué une conférence de presse samedi à l'hôtel St. George, rue Salah El-Din, et avant l'heure prévue de la conférence, les forces d'occupation et les services de renseignement ont encerclé l'endroit, mis des barrières et empêché la conférence de se tenir.



Les candidats ont déclaré leur position ferme depuis le centre de la rue Salah al-Din à Jérusalem, « Pas d'élections sans Jérusalem », et que les habitants de Jérusalem ont le droit de participer aux élections « en se présentant, en faisant campagne et en votant. » Des drapeaux palestiniens avaient été hissés sur fond de slogans et de chants ; les forces ont alors pris d'assaut la place, confisqué les drapeaux et procédé aux arrestations.





Voir les photos sur le site du Wadi Hilweh Information Center









Source : Silwanic

Traduction : MR pour ISM