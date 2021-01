Bonjour de la Palestine occupée, bonjour de Gaza la vie

Les amis, les solidaires partout dans le monde : Bonne année 2021,

excellentes fêtes

Par Ziad Medoukh

Avec mes vœux les meilleurs et les plus chaleureux de Gaza la vie et de la Palestine occupée pour cette nouvelle année 2021.

Mes sincères amitiés de Gaza la vie à chacune et chacun d'entre vous.

Après cette année 2020 très particulière et très difficile, une année douloureuse et jalonnée d'épreuves, avec la crise sanitaire et le confinement partout dans le monde.