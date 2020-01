Bonne année 2020 de Gaza la vie

Par Ziad Medoukh

Bonjour de Gaza, les amis, les solidaires partout dans le monde :

Bonne année 2020

Excellentes fêtes

Avec mes vœux les meilleurs et les plus chaleureux de Gaza la vie et de la Palestine occupée pour cette nouvelle année 2020.

Mes sincères amitiés de Gaza la vie à chacune et chacun d'entre vous.



De Gaza les difficultés, Gaza la souffrance, Gaza sous blocus, Gaza la prison à ciel ouvre, Gaza les bombardements israéliens, mais Gaza la vie.

Je vous souhaite une excellente et heureuse année 2020

Je vous présente mes meilleurs vœux pour ce nouvel an.

Que cette année vous apporte bonheur et prospérité, joie, paix et amour.

Je vous souhaite une année prometteuse et positive pleine d'énergie. Puisse cette nouvelle année, réaliser tous vos projets et tous vos souhaits.

Que cette nouvelle année soit une année de liberté et de justice pour le peuple palestinien et tous les peuples opprimés.

Que l'année 2020 soit l'année de la levée du blocus israélien inhumain sur Gaza.

Que l'année 2020 soit l'année de la paix en Palestine et partout dans le monde. Une paix durable qui passera avant tout par la justice.

Une invitation à poursuivre nos actions dans un mouvement d'amitié, de tolérance, de fraternité, de respect, d'ouverture et de solidarité.

Et rêvons ensemble d'un monde où fleurissent nos valeurs humaines

Pour la paix universelle.

La lutte continue !

La vie continue!

La justice finira par triompher.



Amitiés et fraternité de Gaza la dignité, Gaza l'avenir et Gaza l'espoir.

Vive l'amitié, vive la solidarité, vive la tolérance, vive la paix et vive la justice.

Amour de la vie, amour de la paix.

La foi qui nous guide, c'est l'espérance

C'est un espoir vivant,

Un espoir poétique,

Un espoir épanoui,

Un espoir universel.



Espérons pour 2020.



Vive la Palestine, et vive la solidarité !