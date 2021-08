Camp d’été pour 40 enfants à Gaza

Par Bassem Aboudraz

Bassem Aboudraz est inspecteur de français à Gaza

Le camp d'été "Jouer et apprendre" a commencé ce mercredi 28 juillet et se déroulera jusqu'au 14 août 2021. 40 enfants de Gaza participent à des activités éducatives : ateliers artistiques, sport, informatique, sorties à la plage, chants, poésies, discussions de accompagnement psychologique...

Et surtout : du plaisir, des jeux, de la convivialité, des rires !

Un beau message d'espoir et de vie, bien plus puissant que les bombes !



Tous nos remerciements et notre reconnaissance à tous ceux qui sont solidaires de notre juste cause, qui nous ont soutenus dans les moments difficiles.