Cinq enfants palestiniens détenus par les forces israéliennes près d'Hébron (vidéo B'Tselem)

Par IMEMC

11.03.2021 - Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté mercredi cinq enfants palestiniens de moins de douze ans dans les collines du sud d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Des sources locales ont rapporté que les cinq enfants, âgés de 8 à 12 ans, ont été arrêtés par l'armée dans le village d'Ar Rakeez, apparemment pour avoir cueilli des fleurs dans un champ.

B'Tselem - Le centre d'information israélien pour les droits de l'homme dans les territoires occupés a déclaré que des colons de la colonie illégale de Havat Ma'on ont appelé les militaires, qui sont rapidement venus arrêter les mineurs et les ont emmenés au poste de police de la colonie de Kiryat Arba.



Selon l'agence de presse Shehab, les noms des enfants détenus sont : Jabr Muhammad Abu Ahmad, Sakr Muhammad Abu Ahmad, Zaid Jabr Hamidat, Omar Jabr Ahmadat, et Yasin Gabriel Ahmadat.



Un récent rapport de Défense des Enfants International (DCIP) décrit les expériences des enfants palestiniens détenus par l'armée israélienne.



« Les jeunes enfants palestiniens sont régulièrement détenus par les forces israéliennes de manière arbitraire, en violation de la loi israélienne et du droit international », a déclaré Ayed Abu Eqtaish, directeur du programme de responsabilisation de DCIP. « Les enfants palestiniens n'ayant pas atteint l'âge de la responsabilité pénale sont détenus pour des périodes plus courtes, mais l'expérience peut être traumatisante. Ces tactiques visent à intimider et à contrôler les populations palestiniennes qui vivent sous une occupation militaire israélienne sans qu’il puisse en voir la fin. »



Message de Youth Of Sumud / شباب صمود

Vous avez vu dans la vidéo un militant de YOS qui essaie physiquement de réduire la peur des enfants et de les libérer, mais les soldats de l'occupation continuent à poursuivre les enfants jusqu'à ce qu'ils les arrêtent.

Les volontaires de l'association YOS ont contacté les parents des enfants et les ont suivis.

Les cinq enfants sont maintenant détenus au poste de police de Kiryat Arbaa à Hébron, accusés d'avoir pénétré sur des terres que les colons prétendent leur appartenir.

Ce qui est arrivé à ces enfants est un crime commis par les soldats de l'occupation contre les enfants, et c'est une violation flagrante des principes du droit humanitaire international et une violation flagrante des droits des enfants.



Noms et âges des enfants arrêtés :

1- Saqer Abu Humade, 8 ans

2- Omar Jaber Humadat, 9 ans

3- Yasen jebrael Humadat, 7 ans

4- Zaid Jaber Humadat, 10 ans

5- Jaber Mohammad Abu Humade, 11 ans



Video de B’Tselem







Source : IMEMC

Traduction : MR pour ISM