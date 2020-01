Colonisation : Bennett annonce la création de 7 "réserves naturelles" en Cisjordanie occupée

Par Palestine Info

Le ministre israélien de la Sécurité, Naftali Bennett, a annoncé aujourd'hui, mercredi, sept sites en Cisjordanie occupée, en tant que nouvelles "réserves naturelles" et l'expansion de 12 autres en Cisjordanie.

Bennett a chargé l'Administration civile de Cisjordanie d'approuver ces projets de colonisation. Un communiqué publié par le bureau de Bennett a déclaré que l'Autorité palestinienne sera informée de cette décision ultérieurement.



Les médias israéliens ont indiqué qu'il s'agissait de la première décision de ce type en 25 ans. Le communiqué du bureau de Bennett indique qu'après la mise en œuvre de l'étape administrative, les nouvelles "réserves naturelles" seront transférées à "l'Autorité de la nature et des jardins", afin de les ouvrir au public.



Les zones couvertes par ce projet de colonisation sont la grotte de Surek, également connue sous le nom de grotte supérieure d'Halimat ou la grotte des bougies, près du village palestinien de Beit Surek ; Wadi al-Muqlaq, sur les pentes orientales du mont des Oliviers à Jérusalem occupée ; Wadi Malha, dans la vallée du Jourdain ; le cours du sud du Jourdain ; "Petronot" au sud de la Cisjordanie ; Wadi Al-Far'a, au nord de la Vallée du Jourdain.



Selon le communiqué, 12 "réserves naturelles" qui ont été annoncées dans le passé seront élargies. Et à propos de sa décision de s'emparer de zones en Cisjordanie et de mettre en place ces projets de colonisation, Bennett a déclaré : "Aujourd'hui, nous donnons un grand coup de pouce à la terre d'Israël, et nous continuons à développer la colonisation juive dans les zones C. Avec des actes, et non des mots".







Source : Palestine Info