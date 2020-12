Condamné à perpétuité, un combattant pour la liberté palestinien vient de passer 33 ans dans les geôles israéliennes

Par Wafa.ps

08.12.2020 – Le combattant palestinien pour la liberté Mohammad Daoud a passé 33 ans dans les prisons de l’occupation israélienne, a annoncé la Société du prisonnier palestinien (Palestinian Prisoner Society, PPS).

Daoud, 59 ans, originaire de la ville de Qalqilya, au nord de la Cisjordanie , a été arrêté le 8 décembre 1987. Il est l'un des 26 prisonniers détenus depuis avant la signature des accords d'Oslo en 1993, dont les plus anciens sont les cousins Karim Younis et Maher Younis, originaires d'une ville arabe située en Palestine 48.



Les autorités israéliennes avaient refusé de libérer les 26 prisonniers dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis entre Israël et l'Autorité palestinienne en mars 2014.



Daoud a perdu ses parents alors qu'il était derrière les barreaux, et les autorités israéliennes ont empêché les membres de sa famille de lui rendre visite pour de prétendues raisons de sécurité pendant cinq ans, jusqu'à ce que ses trois frères soient autorisés à lui rendre visite à la prison de Gilboa, où il est détenu. Il souffre de psoriasis, ainsi que de graves problèmes de dents et d'estomac, et il est dépendant de l'apport en liquide depuis des années maintenant.







Source : Wafa.ps

Traduction : MR pour ISM