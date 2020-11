De nouvelles routes coloniales pour s'emparer de vastes pans de terres en Cisjordanie

Par Quds News Network

09.11.2020 - Le ministre israélien des Transports Meri Regev a annoncé qu'un nouveau réseau de routes coloniales sera construit sur les terres de Cisjordanie.

Le plan, qui a été présenté aux chefs des colonies illégales et au chef de l'"administration civile" de l'armée israélienne, comprend la construction de plusieurs rocades et l'expansion d'autres routes menant aux colonies.



M. Regev a ajouté que le projet sera réalisé en trois étapes ; la première sera achevée en 2025, la deuxième en 2035, et la troisième en 2045.



Les vols de terre pour construire les routes coloniales sont dévastateurs pour les propriétaires terriens palestiniens, que ce soit des municipalités ou des individus.







Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM