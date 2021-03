Déclaration contre l’islamophobie et la loi sur le séparatisme

FUIQP, 21 mars 2021

Place de la République, Paris

Par FUIQP

Nous voulons commencer par rappeler que le 21 mars est la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale de l’ONU.

Cette date du 21 mars est donc un symbole de la lutte contre le racisme.

Elle fait référence au 21 mars 1960, date à laquelle la police blanche sud-africaine du régime raciste de l’Apartheid ouvrit le feu sur les manifestants noirs à Sharpeville. Le massacre fit 69 morts et plus de 150 blessés.