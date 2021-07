Déclaration de l'Union des Comités de Travail Agricole - UAWC - après le raid militaire israélien sur notre siège le 9 juillet 2021

Par UAWC

Le mercredi 7 juillet 2021 vers 3h00 du matin, les forces d'occupation israéliennes ont fait une descente au siège de l'Union des Comités de Travail Agricole (UAWC) à Ramallah/Al-Bireh, laissant derrière elles un ordre militaire standard imposant 6 mois de fermeture de notre bureau principal.



Lors de leur invasion, les forces d'occupation israéliennes ont démoli notre porte d'entrée, dévasté le bureau et endommagé une partie de notre mobilier. En outre, elles ont volé cinq disques durs, un ordinateur portable, un magnétoscope numérique, ainsi que plusieurs livres et documents.



L'UAWC condamne avec la plus grande force le raid israélien, les dommages causés à notre bureau et l'ordre de fermeture militaire. Cet ordre est illégitime et clairement motivé par des raisons politiques. Il vise notre siège dans le but d’ébranler notre organisation dans son ensemble.



Le raid et l'ordre de fermeture représentent une atteinte particulièrement provocante à la souveraineté palestinienne, compte tenu du fait que notre siège est situé dans la zone A de la Cisjordanie , qui est sous le contrôle total de l'Autorité palestinienne, dont nous dépendons.



Nous avons déménagé dans un autre bureau, où nous poursuivons notre travail avec une grande détermination pour remplir nos obligations et nos engagements envers des milliers d'agriculteurs palestiniens vulnérables et leurs familles dans la zone C.



Le raid israélien et l'ordre de fermeture ne peuvent être considérés indépendamment de la campagne agressive de diffamation et de coupure de fonds menée par le gouvernement israélien et les organisations qui lui sont affiliées, contre l’UAWC et la société civile palestinienne en général. Ces campagnes ont été documentées par des ONG internationales et ont été reconnues et condamnées par l'ONU.



Plus spécifiquement, il faut replacer le raid israélien sur notre siège dans le cadre de l'enquête que le gouvernement néerlandais a lancée l'année dernière sur l’UAWC, en réponse à la pression du gouvernement israélien et des organisations qui lui sont affiliées. Cette enquête a eu un effet catalyseur sur la campagne de diffamation et de coupure de fonds à laquelle l’UAWC a été exposée pendant des années, pour perturber notre travail dans la zone C.



Bien qu'UAWC ait coopéré avec l'examen néerlandais, nous ne pouvons ignorer qu'il a déjà causé d'énormes dommages à notre organisation, à nos partenaires et à nos bénéficiaires - sans qu'aucune faute ou négligence de la part de l'UAWC n'ait été établie jusqu'à présent.



Nous appelons nos partenaires et donateurs, et le gouvernement néerlandais en particulier, à condamner le raid israélien et l'ordre de fermeture contre UAWC et à faire pression sur les autorités israéliennes pour qu'elles retirent cet ordre, afin que nous puissions rétablir notre capacité organisationnelle.



Il s'agit également de protéger la société civile palestinienne dans son ensemble contre l'escalade des campagnes et des mesures israéliennes visant à consolider l'occupation et l'annexion de la Palestine par Israël et à vaincre les Palestiniens dans leur lutte pour la liberté, les droits de l'homme et la dignité.



Suite au raid israélien sur notre siège et à sa fermeture, nous avons reçu d'innombrables appels et courriels de solidarité de la part d'organisations de la société civile et de missions diplomatiques locales et internationales. Nous sommes très reconnaissants pour ces témoignages encourageants de soutien à l'UAWC.



En outre, nous accueillons chaleureusement toutes les campagnes internationales de solidarité et de collecte de fonds en faveur de l'UAWC - elles sont essentielles en cette heure critique.





