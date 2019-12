Démolition d'un appartement (pour la 4ème fois) et de trois installations commerciales à Issawiya et à Shu'fat (vidéo)

Par Wadi Hilweh Information Center

Mardi, les bulldozers de la municipalité d'occupation ont démoli un appartement et 3 établissements commerciaux à Jérusalem sous prétexte de constructions sans permis. Des équipes conjointes des forces d'occupation et de la municipalité ont procédé à des démolitions qui ont commencé dans le village d'Issawiya aux petites heures du matin, alors que les étudiants se rendaient à leurs écoles, et dans l'après-midi, ils ont démoli des installations commerciales à Shu'fat.

Issawiya



Les bulldozers de l'occupation ont démoli un appartement en construction appartenant à Hatem Khalil Hasan Abu Rayaleh ; il a commencé à le construire il y a environ 6 mois, et le tribunal a émis un ordre de démolition, mais il avait pu geler la démolition.







Abu Rayaleh a expliqué que la municipalité d'occupation continue de le harceler avec des ordres de démolition, des démolitions effectives, des arrestations, des amendes et des violations depuis 1999, car c'est la quatrième fois que sa maison est démolie sous prétexte de construction sans permis, bien que, selon le services de la commune, le terrain soit "constructible".







Abu Rayaleh a ajouté qu’en 2009, alors que des bulldozers démolissait sa maison, il est tombé et est devenu paraplégique. Après cela, il est revenu, a construit la maison avec ses proches et il y a plusieurs mois, il a ajouté un étage, qui aujourd'hui a été démoli.



Abu Rayaleh a expliqué qu'il avait été condamné à un an de prison "avant d'être paralysé", sous prétexte qu'il n'avait pas payé l'amende de construction sans permis, et après avoir purgé sa peine et plusieurs jours après sa libération, la municipalité a démoli la maison.



Il a déclaré qu'il habite au premier étage, et que les fondations de la maison ont certainement été endommagées après le processus de démolition ; la route qui y mène est devenue impraticable en raison des gravats accumulés de l'appartement du premier étage, où habitaient sa famille et la famille de son neveu.



Sur cette vidéo publiée sur Twitter, le désespoir d'une des membres de la famille devant la destruction de sa maison.



Shu’fat



Les forces d'occupation ont démoli un concessionnaire automobile et deux lave-autos à Shu'fat, au nord de Jérusalem, appartenant aux familles Maswadeh, Bader et Abu Sneineh.



Les bulldozers de l'occupation ont démoli un concessionnaire automobile appartenant à Azzam Maswadeh, dont le bureau est en fer-blanc, et ont également démoli les murs qui l'entourent.



Les forces ont également démoli un lave-auto qui comprend trois places appartenant à Bashar Bader et un deuxième lave-auto appartenant à Kamal Abu Sneineh. Ils ont saisi le « conteneur » et démoli les murs.



Le centre d'information de Wadi Hilweh a déclaré qu’à Jabal al-Mukabber, Naser Za'atraself a démoli sa maison sur ordre de la municipalité d'occupation ; 6 personnes vivaient dans la maison.











Source : Wadi Hilweh Information Center

Traduction : MR pour ISM