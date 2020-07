Démolitions de maisons palestiniennes et installation de mobile-homes coloniaux dans le gouvernorat de Bethléem aujourd’hui – L’annexion n’a jamais cessé depuis 1948

Par ISM-France et agences

Alors que les soldats israéliens poursuivent le déracinement et la destruction des arbres palestiniens appartenant aux villageois de Kisan, à l'est de Bethléem, au sud de Jérusalem en Cisjordanie occupée, des colons israéliens commencent à installer des mobile-homes dans le secteur pour préparer un nouvel avant-poste illégal.



Hasan Breijiyya, le chef du bureau de Bethléem de la Commission de résistance au mur et à la colonisation, a déclaré que les colons avaient installé plusieurs mobile-homes et commencé à préparer les infrastructures de leur nouvel avant-poste illégal.



Breijiyya a ajouté qu'Israël se préparait à étendre la colonie Ibei HaNahal, qui a été construite sur des terres palestiniennes privées volées.



Ibei HaNahal fait partie du bloc colonial de Gush Etzion, au sud de Bethléem et au nord d'Hébron.



Il convient de mentionner que le village de Kisan est habité par environ 800 Palestiniens, et a déjà perdu la moitié de ses terres (2 kilomètres) au profit des colonies illégales d'Israël.



(Source : IMEMC)



---------



Des bulldozers israéliens ont démoli ce matin 20 juillet une maison du village de Khader à Bethléem, qui appartient à la famille Sbeih.



Iyad Issa, un ingénieur de la municipalité d'Al Khader, a déclaré à QNN que la maison démolie appartient à Muhammad Mustafa Sbeih et qu'elle est située en face de la source Masour dans les zones classées (c) selon les accords d'Oslo.



Il a ajouté que les autorités israéliennes avaient informé la famille du plan de démolition, ce qui a poussé Muhammad Sbeih à faire appel devant un tribunal israélien, mais il a été choqué que la démolition ait été effectuée aujourd'hui.



L'armée israélienne a démoli cette année plusieurs structures palestiniennes dans le village d'Al Khader. Elle a également émis des dizaines d'ordres de démolition et confisqué des centaines de dounams pour agrandir la colonie.





(Source : Quds News Network)