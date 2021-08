Depuis janvier 2021, ‘Israël’ a tué 11 enfants palestiniens en Cisjordanie occupée et 66 dans la bande de Gaza (vidéo)

Par Quds News Network

Palestine occupée (QNN)- Trois adolescents palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en l'espace d'une semaine en Cisjordanie occupée, portant à 77 le nombre de jeunes Palestiniens tués par ‘Israël’ en 2021.

Le 23 juillet, les forces israéliennes ont tiré à balles réelles dans le dos de Muhammad Munir al-Tamimi, 17 ans, dans le village de Nabi Saleh, au nord de Ramallah. La balle est ressortie par l'abdomen, "faisant un grand trou et exposant ses intestins", selon les informations recueillies par Defense for Children International - Palestine, ajoutant qu'al-Tamimi a subi quatre heures de chirurgie avant d'être transféré aux soins intensifs. Il a succombé à ses blessures plusieurs heures plus tard, et a été déclaré mort vers minuit.

Le 26 juillet, Yousef Nawaf Mhareb, 17 ans, du village d'Abwein à Ramallah, a succombé aux blessures qu'il avait subies deux mois auparavant, lorsqu'il avait été blessé au cou par une balle tirée par les forces israéliennes lors de manifestations en mai contre l'agression israélienne à Sheikh Jarrah et à la mosquée Al Aqsa, manifestations qui ont été suivies par la dernière agression israélienne dans la bande de Gaza. Mhareb est resté aux soins intensifs pendant 74 jours avant de succomber à ses blessures le 26 juin.



Le 28 juillet, Muhammad Allami, un enfant palestinien de 12 ans, a été tué par les forces israéliennes qui ont ouvert le feu sur lui à l'entrée de Beit Ummar à Hébron. L'enfant a été grièvement blessé à la poitrine. Sa mort a été annoncée peu de temps après. (1)



La mort de ces trois enfants porte à 11 le nombre de jeunes Palestiniens tués par des tirs israéliens en Cisjordanie depuis janvier.



66 autres enfants ont été tués pendant l'agression israélienne contre la bande de Gaza en mai dernier, ce qui porte à 77 le nombre total de jeunes Palestiniens tués par les forces israéliennes depuis 2021.





(1) Note ISM-France : Le lendemain, jeudi 29 juillet, les troupes d’occupation ont attaqué les funérailles du jeune martyr et ont assassiné Shawkat Awad, 20 ans, dans les affrontements qui ont suivi l’attaque du cortège.

Voir la vidéo sur le compte Twitter de Middle East Eye







Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM