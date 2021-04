Dernière minute 16h : Majd Barbar a quitté le poste de police et est rentré chez lui.

Israël ré-arrête un prisonnier palestinien le lendemain de sa libération (vidéos)

Par Quds News Network

Les autorités d'occupation israéliennes ont de nouveau arrêté hier le prisonnier palestinien Majd Barbar, un jour après sa libération.



Majd Barbar, du quartier Ras al-Amoud de Jérusalem-Est, a été arrêté le 30 mars 2001 pour son rôle dans la résistance contre l'occupation israélienne et condamné à 20 ans de prison.



Barbar a été libéré lundi après avoir purgé sa peine de 20 ans de prison dans les prisons israéliennes.

Vidéo de Majd Barbar au moment où il quitte le poste de police

Vidéo de la libération de Majd Barbar



Cependant, l'occupation israélienne l'a de nouveau arrêté, le lendemain de sa libération, après avoir fait une descente chez lui hier soir alors que sa famille célébrait sa libération.



Vidéo de sa ré-arrestation par les forces d'occupation



Il convient de mentionner que l'occupation avait également transféré Majd au centre de détention Russian Compound à Jérusalem Ouest pour interrogatoire, quelques jours avant sa libération de lundi, et convoqué son frère, Izzeddin, pour interrogatoire.



Majd avait deux enfants lorsqu'il a été arrêté, l'un d'eux, une fille nommée Zeina, n'avait que 15 jours à l'époque.



Les autorités d'occupation israéliennes ré-arrêtent souvent les prisonniers palestiniens libérés de Jérusalem-Est et les détiennent pendant quelques jours pour empêcher leurs familles, leurs amis et leurs voisins de célébrer leur libération et pour perturber leur retour au pays.



La police interdit également aux familles d'organiser des célébrations.





Note ISM-France : Israël n'a pas le privilège des exigences indécentes vis-à-vis des familles des prisonniers libérés. La même demande a été transmise à la famille de Georges Ibrahim Abdallah par les autorités françaises lors de sa possible libération en janvier 2013. Il lui était demandé de n'organiser aucune fête ni manifestation pour fêter son retour.







Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM