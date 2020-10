Des colons israéliens déracinent des dizaines d'oliviers au nord de la Cisjordanie, ces colons agresseurs qui poursuivent leurs crimes contre la terre palestinienne

Par Ziad Medoukh

Plusieurs colons israéliens protégés par des soldats de l'armée israélienne ont attaqué le village Qaryout près de Naplouse au nord de la Cisjordanie occupée ce samedi 17 octobre 2020. Ces colons ont déraciné plus de 40 oliviers dans le village palestinien, ils ont détruit et brulé ces arbres lors de cette attaque. Les oliviers détruits appartiennent aux villageois palestiniens en pleine saison de la récolte des olives en Palestine.