Des femmes entrepreneurs permettent d'envoyer des cadeaux à Gaza

Par Israa Mohammed Jamal

18.01.2020 - A cause du blocus israélien, il est pratiquement impossible de faire entrer dans la bande de Gaza des objets personnels autres que des livres, à moins qu'ils ne soient transportés par des Palestiniens qui rentrent chez eux ou des internationaux. Cela signifie que les parents et les sympathisants ne peuvent pas fêter des occasions spéciales avec les personnes qu'ils aiment comme la plupart des autres personnes dans le monde en envoyant des cadeaux.



Jusqu'à présent, car c'est possible maintenant grâce à quatre femmes entrepreneurs de Gaza qui ont fondé l'entreprise en ligne Giftbox.



"L'idée de cette entreprise est née du fait que nous avons des amis et des parents en dehors de Gaza, qui ne peuvent pas partager des événements et des occasions importantes avec nous à cause de la fermeture des frontières", explique Yasmin Sarsour, 35 ans, diplômée en ingénierie.



Soha Abu Alfoul, 34 ans, diplômée du département des technologies de l'information, Islam Dahman, 24 ans, diplômé en administration des affaires, et Noha Joma, 30 ans, également diplômé en informatique, ont rejoint Mme Sarsour pour fonder l'entreprise, avec l'aide de fonds provenant d'un incubateur d’entreprises. Sarsour est directrice générale, Alfoul et Dahman sélectionnent les articles à vendre et Joma fait la promotion de l'entreprise sur les réseaux sociaux.



Les clients peuvent acheter des cadeaux allant de gâteaux et de chocolats, à des parfums, des fleurs, des sacs à dos, des camions miniatures et d'autres jouets. Si un client a en tête un article spécifique qui ne figure pas sur le site web, les femmes le trouveront s'il se trouve à Gaza. Enfin, elles livrent personnellement l'article. Sur demande, elles peuvent même tourner une vidéo de la livraison et de l’ouverture du cadeau.



Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis sa création, la plupart des clients du projet sont venus des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite. Le Giftbox n'est pas encore très connu, mais les femmes espèrent un jour établir une clientèle plus importante en Cisjordanie , où vivent les parents de tant de Gazaouis.



Les statistiques montrent que Sarsour et ses amis font plus que réaliser leurs souhaits et gagner un revenu supplémentaire pour leur propre famille. En fait, selon une étude du Fonds monétaire international, l'ajout de femmes à la population active augmente le PIB d'un pays de 35 % en moyenne. Dans la bande de Gaza, où l'économie est étranglée par un blocus israélien qui dure depuis dix ans, la pénurie de femmes sur le marché du travail aggrave encore la situation.



Le docteur Abdullah Jamal Abullhanoud, professeur d'économie à l'Arab College of Applied Sciences, fait état de chiffres alarmants : "L'emploi est très faible, tant pour les hommes que pour les femmes ; on peut presque dire que l'emploi est absent", dit-il. "Mais il y a encore une grande disparité entre les sexes : 43,5% des hommes sont au chômage, contre 74,5% pour les femmes. Le chômage est le plus élevé chez les jeunes de 15 à 24 ans, et là encore, on constate la disparité : 65,3 % pour les hommes et 92,2 % pour les femmes".



Les raisons de cet écart entre les sexes sont variées : par exemple, la culture à Gaza est conservatrice ; les femmes ont souvent un grand nombre d'enfants et assument la charge de leurs soins, les confinant au foyer. Même sans enfants multiples, les normes sociales de nombreuses communautés imposent aux femmes de rester à la maison. De même, certains emplois à Gaza ne sont même pas ouverts aux femmes. Selon la Banque mondiale, les femmes ne représentent que 2,9 % de l'ensemble des travailleurs dans les entreprises commerciales de taille moyenne. Parmi les autres secteurs dominés par les hommes, on trouve la médecine (seulement 13 % de femmes) et le droit (23 %).



C'est pourquoi les femmes de Gaza comme Sarsour deviennent des entrepreneurs. Une autre est Iman Abu Ali, 28 ans, qui a ouvert le premier café réservé aux femmes. Elle vit dans une zone de l'est de la bande de Gaza appelée Abasan, connue pour son conservatisme rural. Il n'est pas considéré comme acceptable là-bas que des femmes se mêlent à des hommes qu'elles ne connaissent pas en public, en particulier dans des lieux sociaux comme les cafés. Un jour, avec une amie, elle s'est donc demandée : "Pourquoi n'avons-nous pas un endroit où les femmes pourraient aller se détendre et discuter entre elles ?" Elle a partagé l'idée avec son mari, qui l'a encouragée à créer une telle entreprise. La première étape d'Abu Ali a été de mener des recherches informelles : elle a interrogé des femmes dans des groupes Facebook et dans des associations locales. Elles ont accueilli l'idée avec enthousiasme.



"J'ai réalisé une étude de faisabilité et un plan marketing, puis j'ai cherché des financements", dit-elle. "Je suis allée voir des associations, des entreprises et des banques pendant des mois, mais personne n'a accepté de m'aider. J'étais sur le point d’abandonner l'idée, mais mon mari m'a dit de ne pas laisser tomber, que nous pourrions le faire nous-mêmes en payant les fournisseurs par versements échelonnés".



Cependant, tous les hommes n'ont pas été aussi solidaires que son mari. D'autres hommes du quartier se sont plaints à la municipalité, demandant que sa licence d'exploitation soit révoquée, affirmant qu'une entreprise appartenant à une femme était contraire aux traditions locales. Pour permettre à ces hommes de voir son entreprise par eux-mêmes, elle a accepté d'ouvrir le café aux familles le jeudi.



Iman Abu Ali dit : "Je me sens comme une pionnière qui a fait un premier pas pour que les femmes puissent changer les traditions de la société et les idées sur la liberté des femmes".



Le jour de l'ouverture du café Lamet Sabaya (rassemblement de jeunes femmes), les clients ont rempli le café, ravis du décor féminin, de la disponibilité du WiFi et de l'intimité. Le bouche à oreille s'est vite répandu.



Shaimaa Neal a été l'une des premières clientes. "C'est un cadre luxueux et la nourriture est délicieuse. Nous, les femmes, sommes aux anges qu’il y ait un endroit spécialement pour nous".



Le Dr Abullhanoud note que "pour augmenter l'emploi des femmes, nous devons rajeunir le marché du travail. La nécessité la plus évidente est de supprimer la contrainte contre nature du blocus israélien. Mais d'ici là, nous devons investir autant que possible dans l'élément humain - et cela signifie, en partie, encourager et soutenir l'esprit d'entreprise des femmes".



Première publication de cet article dans The New Arab.



Source : We are not numbers

Traduction : MR pour ISM