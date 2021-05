En direct de Gaza - 10 Palestiniens dont 4 enfants assassinés par l'armée israélienne ce lundi 10 mai 2021

Mise à jour mardi 11.05 : 20 morts dont 9 enfants, 95 blessés*

Par Ziad Medoukh

Un massacre israélien à Gaza !

L'armée israélienne a assassiné 10 palestiniens dont 4 enfants de 4 à 7 ans ce lundi 10 mai 2021 à Beit-Hanoun, au nord de la bande de Gaza lord d'un bombardement qui a visé leur quartier -bilan provisoire-

Horrible !

Insupportable !

Et ça continue !

Un nouveau crime israélien contre les civils palestiniens

Un vrai massacre





Après les attaques sanglantes par les soldats et les colons israéliens contre les Palestiniens de Jérusalem, Gaza est en train de subir des bombardements et des attaques.

Terrible!

La Palestine occupée résiste !

La Palestine digne est plus que jamais déterminée !



* Source IMEMC