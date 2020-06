En direct de Gaza : 5 raids israéliens et bombardements intensifs sur la bande de Gaza

Par Ziad Medoukh

Ce lundi 15 juin 2020, alors que l'occupation prépare le plan d'annexion, l'aviation militaire israélienne a mené cinq raids sur plusieurs endroits, et l'artillerie de l'occupation a bombardé la bande de Gaza, dans la ville de Khan-Younis et Rafah au sud de la bande, et de Deir-El-Balah, au centre de cette région sous blocus.

Et ça continue!

Même en pleine épidémie !

Personne n'arrête ces criminels

Même en plein confinement !

Les mesures atroces de l'occupation se poursuivent

Ces occupants qui se préparent pour annexer une partie de la Cisjordanie .



Mais pour ces agresseurs, une impunité totale !



Devant le silence complice de cette communauté internationale officielle.

Et devant l'absence des médias qui occultent cette réalité.

La Palestine occupée résiste !

La Palestine digne est plus que jamais déterminée !

Gaza résiste, existe et vit !

Gaza sous blocus patiente !

Gaza la dignité garde toujours espoir !

Gaza la déterminée continue de s'accrocher à la vie !

Gaza l'agressée résiste, persiste et existe !

La lutte continue !

Vive la solidarité !

La Palestine vivra !

La justice triomphera