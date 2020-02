En direct de Gaza : 9 raids israéliens ce lundi 10 février - Qui va arrêter ces criminels ?

Par Ziad Medoukh

L'aviation militaire israélienne a mené neuf raids sur différentes régions de la bande de Gaza tôt ce lundi 10 février 2020, des bombardements intensifs ce matin partout dans la bande de Gaza. C'était dans les villes de Khan-Younis au sud de la bande de Gaza, et de Deir-El-Balah au centre de cette région sous-blocus.

Et ça continue!

C'est terrible !

Qui va arrêter ces criminels?

Les agressions israéliennes contre les civils palestiniens se poursuivent dans tous les territoires palestiniens.

Rien ne semble changer pour les habitants de Gaza en 2020 : blocus, agressions, bombardements, et souffrance totale.

Devant le silence complice de cette communauté internationale officielle.

Et devant l'absence des médias qui occultent cette réalité.

La Palestine occupée résiste !

La Palestine digne est plus que jamais déterminée !

Gaza résiste, existe et vit !

Gaza sous blocus patiente !

Gaza la dignité garde toujours espoir !

Gaza la déterminée continue de s'accrocher à la vie !

Gaza l'agressée résiste, persiste et existe !

La lutte continue !

Vive la solidarité !

La Palestine vivra !

La justice triomphera.