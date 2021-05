En direct de Gaza - Bilan provisoire mardi 11.05 à 16h : 30 morts palestiniens dont 10 enfants, une femme âgée, et un handicapé - 140 blessés -



MàJ 14h le 12.05 : 43 martyrs dont 13 enfants et 296 blessés -

Par Ziad Medoukh

Deuxième jour de la nouvelle agression israélienne contre la bande de Gaza

250 raids et destruction massive

Trois immeubles visés

Cinq maisons détruites

Une école endommagée

Une usine détruite

Deux ministères bombardés

Un centre médical visé

Une mosquée touchée

Trois puits d'eau détruits

Quartiers populaires bombardés

Population horrifiée

Familles terrorisées

Horrible!

Et ça continue en toute impunité !

Personne n'arrête ces criminels

Silence, on bombarde les civils à Gaza !

La Palestine occupée résiste !

Gaza l'agressée résiste, persiste et existe !

La lutte continue !

Vive la solidarité !

La Palestine vivra !

La justice triomphera