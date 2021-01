En direct de Gaza - Bombardements israéliens intensifs sur la bande de Gaza ce mercredi 13 janvier 2021

Par Ziad Medoukh

Début d'année dramatique pour les Palestiniens de Gaza. L'artillerie de l'occupation israélienne a bombardé plusieurs endroits au sud de la bande ce mercredi 13 janvier 2021 et a causé des dégâts importants dans les maisons et les terrains des habitants. C'était à Khan-Younis au sud de cette région sous blocus, et actuellement sous couvre-feu sanitaire.

Et ça continue!

Les années passent et rein ne semble changer pour les Palestiniens de Gaza

Terrible !

Silence, on bombarde les villes palestiniennes en plein couvre-feu !

Silence, on vise les maisons des civils !

Un début d'année dramatique pour les Palestiniens de Gaza !

Les crimes israéliens contre notre peuple se poursuivent

Jusqu'à quand ces agressions israéliennes contre notre peuple ?

Jusqu'à quand ce silence complice de ce monde officiel !

Honte à cette occupation illégale !

Honte à ces dirigeants arabes qui cautionnent les crimes israéliens !

Qui donnent une légitimité à ces criminels pour poursuivre leurs agressions contre les Palestiniens.

Vive la solidarité !

Gaza sous les bombes résiste!

La Palestine vivra !

La justice triomphera.