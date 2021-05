En direct de Gaza - il est 15h à Gaza ce jeudi 13 mai 2021

Bilan provisoire : 250 raids depuis ce matin rt ça continue même en pleine fête de l Aïd

Par Ziad Medoukh

Quatrième jour de l'agression israélienne contre la bande de Gaza

Bilan provisoire ce jeudi 13 mai 2021 à 15h :

84 palestiniens assassinés dont 17 enfants, 7 femmes et 5 personnes âgées jusqu'à présent.

490 blessés parmi eux 100 enfants et 50 femmes

250 raids israéliens partout dans la bande de Gaza depuis ce matin

Plus de 700 raids en quatre jours

Horrible!

Et ça continue !

Même en pleine fête de l'Aïd

Destruction massive partout dans la bande de Gaza

Infrastructure civile visée et endommagée

Cinq grands immeubles détruits totalement



Soixante maisons détruites

Vingt bâtiments publics détruits

neuf écoles endommagées

Deux universités touchées

six usines détruites

Trois municipalités visées

Cinq stations électriques endommagées

Neuf cliniques et centre médicaux visés

Dix-huit agences de presse détruites

Trois banques détruites

Dix-sept associations bombardées

Deux marchés publics visés

Trente magasins détruits

Dix routes endommagées

Cinq coopératives agricoles touchées

Sept terrains agricoles endommagés

Deux stades visés

Huit mosquées touchées

Quatorze puits d'eau détruits

Fermeture totale de tous les passages

Fermeture de l'espace de pèche par ordre militaire israélien

Population horrifiée

Familles terrorisées

Mais population confiante

La Palestine occupée résiste !

Gaza l'agressée résiste, persiste et existe !

La lutte continue !

Vive la solidarité !

La Palestine vivra !

La justice triomphera