Etre élève à Gaza - Témoignages d’élèves du cours de Français, en 3ème au Collège Abdelkader Alhossiny, Khan Younes (Bande de Gaza).

Par Eleves college Abdelkader Alhossiny

Reem

Je m'appelle Reem. J'ai quatorze ans. Je suis élève en 9ème. J'habite à Khan Younès. J'ai trois sœurs et un frère. Je suis palestinienne. Je parle arabe et j'apprends le français et l'anglais à l'école. Je suis grande, mince et blonde. J'adore le collège, mes copines sont super-sympas… j'aime les maths et l'anglais. J'aimerais bien être médecin pour soigner les gens et les aider à être en bonne santé.

Alinaa

Je m'appelle Alinaa. J'ai quatorze ans. J'habite au centre-ville. J'ai deux frères et deux sœurs. Je suis grande et mince. Je suis palestinienne, ma mère est russe. Je parle arabe et russe, j'apprends le français à l'école. Mon père est médecin, il travaille à l'hôpital Nasser. Ma mère ne travaille pas. J'habite au centre-ville ; la vie dans ce quartier est difficile ; il y a des problèmes comme la pollution et les embouteillages. Pour mes loisirs ; j'aime beaucoup le dessin et la lecture. Je passe les vacances avec ma famille en Russie chez ma grand-mère.



Tala

Je m'appelle Tala. Je suis en 9ème. J'habite dans le quartier Alshekh-Nasser, il est beau et calme. Mais loin de mon collège … alors j'y vais en taxi. En Palestine ; on parle arabe et j'apprends le français et l'anglais à l'école. La capitale de mon pays est Jérusalem … je rêve qu'un jour je pourrai la visiter.

La vie dans ma ville est calme mais il y a des problèmes comme la pollution, les embouteillages et le chômage. Il n'y a pas de développement à cause de l'occupation et du blocus. Je rêve d'être journaliste pour aider mon pays à surmonter ses difficultés.



Lama

Je m'appelle Lama. J'ai 14 ans et demi. Je suis élève en 9ème. J'ai deux sœurs : Sama, Saja et trois frères : Soliman, Kynan et Mohamad. J'apprends trois langues : l’arabe, l’anglais et le français.

Mes loisirs sont l'internet et la lecture : je préfère lire les contes et les histoires ; j'ai participé à plusieurs concours.



Deema

Je m'appelle Deema. J'ai quatorze ans. Je suis grande et mince. Mon père est médecin et ma mère est prof de physique.

J'adore mon collège. Là-bas, je passe la moitié de ma journée. J'apprends beaucoup de choses : l'arabe, le français, les sciences et les maths, etc. Mes copines sont super sympas et les profs aussi. Pendant mon temps libre, je fais un peu de sport et je travaille sur l'ordinateur. Mais ce n'est pas toujours possible ; c'est à cause des coupures de courant. C'est dommage. Pour ma ville ; je souhaite le progrès et pour notre pays, la Palestine, la liberté.



Layan

Je m'appelle Layan. J'ai 14 ans. Je suis en 9ème. J'ai deux frères et trois sœurs. J'habite dans le quartier Albatn-elssamin ; c'est très bondé. J'adore mon pays la Palestine car je l'habite depuis que je suis née.

Mon collège est un collège pilote … c’est super ! J’aime le français et le sport.

Le matin, je vais au collège. L'après-midi, je déjeune en famille, je fais mes devoirs et je prépare mes cours. Le soir je regarde la télé ou je surfe sur internet ; je chatte avec mes amies…. Après, je me couche. J'adore le Maqlouba, c'est un plat traditionnel … il est vraiment délicieux.



Sama

Je m'appelle Sama. J'ai quatorze ans. Je suis élève en 9ème au collège Abdelkader Alhossiny. J'ai deux frères et une sœur : Salma. Mon père est médecin et ma mère est prof de technologie. J'habite à Khan Younès. Ma ville se trouve au sud de la bande de Gaza, elle est jolie et tranquille. Dans mon quartier, j'ai des voisins simples et gentils… J'adore ma ville, je trouve que c’est la plus belle ville au monde. Elle est calme mais l'occupation la rend triste. Je souhaite la paix à tout le monde pour vivre rassurés.

J'adore le collège, mes copines sont super sympas, les profs aussi. J'aime le français et l'arabe mais je déteste les maths.