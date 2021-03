Expulsion imminente à Sheikh Jarrah (vidéos)

Par Quds News Network

28 familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem occupée, sont sous la menace imminente d’être expulsées de leurs maisons au profit d’organisations de colons israéliens.





Quelle est leur histoire ?





Retranscription des sous-titres en anglais de la vidéo :



Le quartier Sheikh Jarrah à Jérusalem occupée est menacé d’une nouvelle Nakba. 28 familles palestiniennes sont menacées d’un déracinement forcé en faveur de projets coloniaux. Le quartier, situé au nord de la Vieille Ville, est revenu à la surface après que l’autorité israélienne d’occupation ait rejeté l’appel de 7 familles palestiniennes contre un ordre du tribunal qui leur demande d’évacuer leurs maisons au bénéfice d‘organisations de colons d’extrême-droite. La municipalité israélienne de Jérusalem a également recommandé la confiscation de 40% des terres du quartier et la construction d’un mémorial dédié aux soldats israéliens tués pendant l’occupation de Jérusalem en 1967. Le nouvel ordre israélien signifie de nouvelles souffrances et déracinements.



Tout a commencé en 2008 lorsque les forces d’occupation ont expulsé de chez elle la première famille palestinienne. Des déracinements progressifs ont eu lieu depuis et les organisations de colons se sont emparées de 12 maisons du quartier avec l’aide des systèmes judiciaires et militaires israéliens.



- Nabil Kurd, citoyen palestinien de Sheikh Jarrah

« Avec les 28 familles, nous ne quitterons jamais nos maisons, si Dieu le veut. »



Les familles du quartier sont confrontées à d’autres difficultés devant les tribunaux à cause du manque de documents authentifiés par le gouvernement jordanien, comme convenu entre l’UNRWA et la Jordanie en 1956 sur la fourniture d’un hébergement à 28 familles à Sheikh Jarrah en échange de l’abandon de leur statut de réfugiées. A l’époque, il a également été demandé aux familles de payer un montant nominal pour entériner le transfert de la propriété.



Cependant, la guerre de 1967 a éclaté et les familles ont été dans l’incapacité de prouver leur propriété. Elles ont exhorté le gouvernement jordanien de leur envoyer les titres de propriété.



- Ministère jordanien des Affaires étrangères

« Nous avons remis tous les documents en notre possession en 1956 – qui prouvent la propriété des familles palestiniennes sur les maisons et leurs droits – à l’Ambassade de Palestine. »



Le ministère palestinien des Affaires étrangères a accusé réception des documents de propriété et a tenu les autorités israéliennes pour pleinement responsables de toute démolition de maison à Sheikh Jarrah.



- Ministère des Affaires étrangères et des expatriés

« Le Royaume [de Jordanie] nous a fourni les documents pour plusieurs familles et nous travaillons à la sécurisation des autres documents. »



Les médias et les activistes ont demandé que l'on mette l'accent sur le problème et que l’on tweete en utilisant le hashtag #SaveSheikhJarrah.



Sur cette vidéo, un habitant de Sheikh Jarrah exprime sa détresse de devoir quitter sa maison :

Note ISM-France : Depuis 2008, les militants de l’ISM maintiennent une présence aux côtés des habitants palestiniens du quartier Sheikh Jarrah pour soutenir leurs protestations contre les expulsions au bénéfice de l’occupation israélienne, en particulier en dormant dans les cours des maisons pour empêcher les colons de les envahir la nuit.

Source : Facebook QNN

Traduction : MR pour ISM